UManresa revalida l’interès pels seus estudis en les portes obertes
437 joves interessats en graus i cicles formatius i prop de 1.300 visitants totals han participat en les portes obertes
El nou grau en Dret ha estat un dels principals reclams de les portes obertes d’UManresa
Regió7
UManresa ha tornat a confirmar l’atractivitat de la seva oferta formativa en una nova edició de les Jornades de Portes Obertes, que es van celebrar entre divendres 8 i dissabte 9 de maig. Al voltant de 1.300 persones han visitat la Universitat, entre les quals 437 eren joves interessats directament en l’oferta de graus universitaris i cicles formatius de grau superior dels àmbits de la salut, l’empresa i l’educació.
Les dades d’assistència, amb un increment de prop del 5 % en relació amb el curs passat, consoliden l’interès sostingut pels estudis que imparteix UManresa i reforcen la bona acollida de les novetats acadèmiques que s’incorporaran a partir del curs 2026-2027, amb el nou grau en Dret com a principal reclam d’aquesta edició.
“Les jornades de portes obertes són una mostra clara que la nostra proposta formativa continua sent atractiva i ben valorada”, ha assenyalat el director general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet Mercadé, que ha destacat especialment “els excel·lents resultats de les enquestes de satisfacció que, amb valoracions mitjanes de 9 sobre 10 en bona part dels ítems valorats, posen de manifest la qualitat de l’experiència que oferim a les persones que ens visiten”.
Entre els aspectes més ben valorats hi ha l’atenció rebuda durant la visita, les sessions informatives, la visita a les instal·lacions, les aules teoricopràctiques, així com les zones verdes i els espais oberts del campus, elements que contribueixen a reforçar la percepció de qualitat i proximitat del projecte universitari d’UManresa. En aquest sentit, l’adjunta a la direcció general, Sílvia Mas Sañé, ha posat de relleu que “les portes obertes ens permeten explicar de manera directa una oferta formativa sòlida, innovadora i molt connectada amb el territori”, i ha destacat la importància de donar a conèixer “metodologies docents que situen l’estudiant al centre, com la simulació, el treball pràctic i l’acompanyament personalitzat al llarg de tota la trajectòria acadèmica”.
Una fórmula que consolida l’interès
Els bons resultats d’aquesta edició confirmen l’encert de mantenir la fórmula de dues jornades de portes obertes, divendres a la tarda i dissabte al matí, que facilita l’assistència de persones amb perfils diversos i permet adaptar la visita als interessos de cada participant.
El format inclou sessions informatives específiques per titulació i visites guiades a les instal·lacions vinculades a cada àmbit d’estudi. D’aquesta manera, les persones interessades en ciències de la salut han pogut conèixer espais com el centre de simulació o la Clínica Universitària; les dels estudis d’educació, equipaments com el Lab 0_6, l’escola bressol Upetita o el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy; i les dels estudis d’empresa, els espais de simulació específics per a Ciències Socials i l’Àgora de l’edifici FUB2.
Les sessions i les visites han anat a càrrec tant de professorat com d’estudiants de la Universitat, fet que permet a les persones visitants conèixer de primera mà l’experiència acadèmica i resoldre dubtes sobre els estudis, la vida universitària o les sortides professionals.
Nous estudis i equipaments que reforcen l’oferta
La presentació del nou grau en Dret ha estat una de les principals novetats de la jornada. Es tracta d’una titulació dissenyada per donar resposta als reptes actuals de les professions jurídiques i a les necessitats del teixit econòmic i social de la Catalunya Central, amb una clara orientació pràctica, una aposta per la llengua catalana i la incorporació de continguts vinculats a la digitalització i a l’ús de la intel·ligència artificial en el sector jurídic.
Les portes obertes també han permès posar en valor la creixent activitat docent a la Clínica Odontològica Universitària, que a partir del proper curs acollirà les pràctiques clíniques dels estudiants del grau en Odontologia, així com el nou cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística, que amplia l’oferta de formació professional superior de l’àmbit d’empresa del Campus Professional UManresa.
Una jornada per conèixer la Universitat en profunditat
A més de les novetats acadèmiques, les persones participants han pogut conèixer altres serveis i equipaments del campus, com la biblioteca universitària (BCUM) i resoldre dubtes sobre beques, allotjament, el procés de preinscripció, la mobilitat internacional o l’oferta de l’Escola d’Idiomes.
Segones portes obertes del curs
Aquestes han estat les segones jornades de portes obertes del curs 2025-2026. Prèviament, els dies 27 i 28 de febrer, UManresa va celebrar les portes obertes adreçades a l’estudiantat internacional, que van aplegar 400 persones, 133 de les quals possibles futurs estudiants.
