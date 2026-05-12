La clínica dental Enric Pintado inaugura el nou centre amb música en directe
El concert de Llibert Fortuny, Mireia Farrés i Dan Arisa va ser el plat fort d’una jornada de portes obertes que va incloure una actuació de la Cobla de Manresa i propostes gastronòmiques
La música i la gastronomia van ser les protagonistes de la inauguració de la nova clínica dental Enric Pintado de Manresa, situada al carrer Joan Baptista de la Salle, número 7. Unes vuit-centes van participar divendres a la tarda en una activitat de portes obertes que va incloure un servei de càtering i un concert en directe, a la plaça Porxada, com a plat fort de la jornada, de la mà del músic i compositor Llibert Fortuny, la trompetista Mireia Farrés i del bateria i percussionista Dan Arisa.
Des de les set de la tarda, les noves instal·lacions, que ocupen un edifici de dues plantes de 1.000 metres quadrats, es van omplir de gom a gom amb pacients, amics, familiars i representants institucionals de Manresa. A l'entrada principal del nou centre, la Cobla Ciutat de Manresa rebia els assistents amb sardanes i els convidava a accedir a les noves instal·lacions, on només entrar podien gaudir d'un servei de càtering amb diverses propostes gastronòmiques, entre les quals un tallador professional de pernil.
La inauguració era una oportunitat per passejar-se per les noves instal·lacions, on predomina el color blanc i els espais amplis i lluminosos dissenyats per la interiorista Ariadna Esteban. La nova clínica s'ubica en un edifici que data de l'any 1990 que temps enrere havia funcionat com a magatzem de la històrica ferreteria Armengol. Amb la reforma de l'interior i la façana principal de l'edifici, que està protegida i s'ha conservat la seva arquitectura original, el centre dental ha guanyat dimensió amb nous espais i sales d'espera diferenciades per a cada especialitat, i ha ampliat els serveis que s'ofereixen als pacients, ja que ara compten amb especialistes amb fisioteràpia, estètica i logopèdia relacionats amb la salut bucal.
Després de visitar el nou centre dental, els assistents van poder gaudir del plat fort de la inauguració amb el concert que van oferir el músic i compositor Llibert Fortuny, la trompetista Mireia Farrés i del bateria i percussionista Dan Arisa, en un escenari a la plaça Porxada de Manresa. Fortuny ja va actuar en la celebració dels 25 anys de la clínica dental i, en aquesta ocasió, va tornar acompanyat de Farrés i Arisa per oferir una actuació única en una jornada molt especial per a la clínica dental manresana.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament