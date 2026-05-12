La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa posarà el focus en el lideratge de la professió
L’acte se celebrarà aquest dijous, 14 de maig, a la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu amb el títol ‘Infermeres que lideren: atenció centrada en la persona i resultats que transformen’
Sota el títol “Infermeres que lideren: atenció centrada en la persona i resultats que transformen”, la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa acollirà aquest dijous, 14 de maig, la jornada de commemoració del Dia Internacional de la Infermera. L’esdeveniment és una cita anual que posa en valor el paper fonamental de la professió infermera en el sistema de salut.
El programa comptarà amb una ponència a càrrec de Laura Raulet, de Learn and Grow, que aportarà una mirada inspiradora sobre el creixement professional i personal en l’àmbit de la infermeria. Laura Raulet compta amb més de 20 anys d’experiència en el coaching, acompanyament i desenvolupament professional.
Compartir experiències
La jornada inclourà també la quarta edició del concurs ‘TalkINF’, una iniciativa per tal que les infermeres puguin compartir experiències, coneixements i reflexions de manera innovadora i atractiva, en format de xerrades breus.
A banda de l’acte central commemoratiu, el programa de celebració del Dia Internacional de la Infermera es completa amb una caminada per la llera del riu Llobregat que es farà aquest dissabte, 16 de maig, i que tindrà com a punt de sortida l’aparcament de l’Ametlla de Merola. La caminada està organitzada per la delegació al Bages del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona. A més, el dia 30 de maig se celebrarà el segon torneig de pàdel d’infermeres. Per participar tant a la caminada com al torneig de pàdel cal inscripció prèvia. Les persones interessades poden consultar el programa complet i fer les inscripcions en aquest enllaç.
La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa és resultat de la col·laboració d’entitats, empreses i institucions relacionades amb la professió. L’organització l’assumeixen la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Althaia, la delegació del Bages del COIB, l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UManresa – FUB).
La celebració es duu a terme de manera rotatòria i, en aquesta ocasió, va a càrrec de la Fundació Althaia.
