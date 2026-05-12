Els bonsais es tornen a apoderar del Casino de Manresa
Se celebra la 36a Exposició Bonsai Natura i la 12a Fira del Bonsai
Regió7
Manresa tornarà a ser el punt de trobada dels amants de la natura i els bonsais. Aquest cap de setmana se celebrarà la 36a Exposició Bonsai Natura i la 12a Fira del Bonsai. Organitzats per Bonsai Natura amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, es duran a terme entre aquest divendres i diumenge.
Divendres a les 7 de la tarda s’inaugurarà a l’Espai 7 del Casino la 36a edició de l'exposició de bonsais. Es podran veure una trentena de bonsais dels socis de Bonsai Natura, i una mostra de Kusamonos, que són les plantes d'acompanyament. Són del grup Bonsai Clos de Cerdanyola. També hi haurà una exposició cedida pel Consolat General del Japó de Barcelona sobre la diversitat del Japó a través de les seves joguines.
Per altra part, la Fira del Bonsai s'instal·larà diumenge al pati del Casino de les 10 del matí a les 2 del migdia. Hi haurà diverses parades on es podran comprar bonsais i altres elements relacionats amb el seu manteniment i cura.
Més activitats
L’exposició i la fira aniran acompanyades d’activitats complementàries. Es tracta de dues xerrades gratuïtes obertes al públic en general. A primera serà dissabte a les 7 de la tarda. Joan Cuervas, de Bonsai Natura, explicarà com cuidar un bonsai. La segona se celebrarà diumenge a 2/4 de 12 amb el títol ‘Kusamono, més enllà del bonsai’, que se centrarà en les composicions de plantes que acompanyen tradicionalment els bonsais.
Aquesta edició compta amb la col·laboració d'entitats com Mistral Bonsai, Montepio, el Consolat General del Japó a Barcelona i Kusamono Leyado, que consoliden Manresa com un referent en la divulgació d'aquesta disciplina.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure