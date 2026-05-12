La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·lumina de blau pel Dia Mundial de la Fibromiàlgia
L'acció té com a objectius principals donar visibilitat a aquesta malaltia i altres síndromes
Regió7
L'Ajuntament de Manresa es torna a sumar a la commemoració del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica il·luminant de color blau la façana de 21 a 22.30 h, en resposta a la sol·licitud de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i la Plataforma de Familiars FM-SFC-SQM.
Aquesta jornada té com a objectius principals donar visibilitat a aquestes malalties i altres síndromes de sensibilització central, com la sensibilitat química múltiple, a més d'emfasitzar la necessitat d'investigar els factors predisponents i desencadenants, i remarcar la importància de la detecció precoç.
Florence Nightingale
La data se selecciona per commemorar el naixement de la infermera Florence Nightingale, qui va patir una condició similar als 40 anys i va passar gran part de la seva vida al llit.
Les síndromes de sensibilització central són malalties cròniques que tenen un impacte significatiu en la qualitat de vida. Aquests trastorns afecten diversos sistemes del cos i es caracteritzen per una sensibilitat exacerbada davant factors com medicaments, estrès, infeccions o productes químics, que persisteix fins i tot després de la desaparició de l'estímul inicial. És fonamental un enfocament multidisciplinari en el seu tractament per millorar la salut, l'autonomia i el benestar de les persones afectades.
