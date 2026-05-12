Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·lumina de blau pel Dia Mundial de la Fibromiàlgia

L'acció té com a objectius principals donar visibilitat a aquesta malaltia i altres síndromes

La casa consistorial il·luminada de blau

La casa consistorial il·luminada de blau / AJM

Regió7

Manresa

L'Ajuntament de Manresa es torna a sumar a la commemoració del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica il·luminant de color blau la façana de 21 a 22.30 h, en resposta a la sol·licitud de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i la Plataforma de Familiars FM-SFC-SQM.

Aquesta jornada té com a objectius principals donar visibilitat a aquestes malalties i altres síndromes de sensibilització central, com la sensibilitat química múltiple, a més d'emfasitzar la necessitat d'investigar els factors predisponents i desencadenants, i remarcar la importància de la detecció precoç.

Florence Nightingale

La data se selecciona per commemorar el naixement de la infermera Florence Nightingale, qui va patir una condició similar als 40 anys i va passar gran part de la seva vida al llit.

Notícies relacionades

Les síndromes de sensibilització central són malalties cròniques que tenen un impacte significatiu en la qualitat de vida. Aquests trastorns afecten diversos sistemes del cos i es caracteritzen per una sensibilitat exacerbada davant factors com medicaments, estrès, infeccions o productes químics, que persisteix fins i tot després de la desaparició de l'estímul inicial. És fonamental un enfocament multidisciplinari en el seu tractament per millorar la salut, l'autonomia i el benestar de les persones afectades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
  2. Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
  3. El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
  4. Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
  5. Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
  6. La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
  7. Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
  8. Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·lumina de blau pel Dia Mundial de la Fibromiàlgia

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·lumina de blau pel Dia Mundial de la Fibromiàlgia

Flick confirma la renovació i la voluntat d’arribar als 100 punts

Flick confirma la renovació i la voluntat d’arribar als 100 punts

Necrològiques del 13 de maig del 2026

Necrològiques del 13 de maig del 2026

El nou CAP de Sant Fruitós s'estrena amb espais més amplis i centralitzant tots els serveis en un sol edifici

El nou CAP de Sant Fruitós s'estrena amb espais més amplis i centralitzant tots els serveis en un sol edifici

Un recorregut per l’univers fotogràfic de Joan Fontcuberta

Un recorregut per l’univers fotogràfic de Joan Fontcuberta

Sònia Guedán (investigadora): «Encara queda camí perquè el talent femení sigui visible amb total normalitat»

Sònia Guedán (investigadora): «Encara queda camí perquè el talent femení sigui visible amb total normalitat»

Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat

Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat

El nou CAP de Sant Fruitós, en imatges

El nou CAP de Sant Fruitós, en imatges
Tracking Pixel Contents