Fiscalia i acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi Laiglesia per l'assassinat d'Helena Jubany
La família proposa una trentena de testimonis per al judici, entre els quals la família de la manresana Montserrat Careta
La família de l'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salellas, ha presentat avui davant el Tribunal d'instància de Sabadell el seu escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago Laiglesia Pla com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre de 2001.
La família Jubany demana 26 anys de presó i una indemnització de 600.000 euros a Santi Laiglesia Pla, a qui acusa d’assassinat amb traïdoria i detenció il·legal de l’Helena. En canvi, proposa l’arxiu provisional contra Xavi Jiménez en considerar que no hi ha prou indicis per portar-lo a judici. Tot i mantenir que existeixen indicis que el vinculen amb l'elaboració dels anònims rebuts per l'Helena, consideren que, en aquest estadi processal, aquests elements no apunten directament a la seva participació directa en la causació de la mort.
La Fiscalia demana les mateixes penes de presó que la família Jubany per a Santi Laiglesia i demana també l’arxiu provisional per a Xavi Jiménez. El principal acusat per la família i el ministeri públic, Santi Laiglesia, va ser parella d'una altra encausada per la mort de Jubany, la manresana Montserrat Careta, que es va llevar la vida mentre es trobava en presó provisional.
Per al judici, que se celebraria davant d'un Tribunal del Jurat a l'Audiència Provincial de Barcelona, l'acusació particular proposa la declaració de prop de 30 testimonis. Entre ells destaquen els familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), les germanes de Montserrat Careta, i diversos pèrits científics que hauran de ratificar els informes sobre ADN, toxicologia i anàlisi lingüística.
El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, fa gairebé 25 anys, quan va ser llançada des de dalt del terrat del bloc de pisos del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell, on vivia Laiglesia en el moment dels fets. Tots els implicats es van conèixer quan eren joves a la Unió Excursionista de Sabadell (UES).
