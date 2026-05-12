Manresa reactiva el projecte Biblionius d’intercanvi de llibres
En total la ciutat disposa de vuit casetes a diferents punts per promoure la lectura
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha reactivat el projecte Biblionius, la xarxa de casetes d’intercanvi gratuït de llibres repartides per diferents barris i espais públics de la ciutat.
El projecte, que sota el lema "Deixa un llibre i agafa’n un altre" vol fomentar el gaudi de la lectura i la cultura de l'intercanvi, entra en una nova etapa gràcies a la col·laboració del Servei Prelaboral de la Fundació Ampans.
L’entitat, que s’ha incorporat al projecte fa un temps per encarregar-se de la substitució i reparació de les estructures malmeses per l’incivisme, ha permès sumar quatre noves casetes. D’aquesta manera, la ciutat passa de tenir quatre a vuit Biblionius actius.
Un projecte de ciutat
Els Biblionius van néixer l’abril de l’any 2019, coincidint amb la diada de Sant Jordi. Ho va fer a proposta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) i del Consell d’Infants, amb el suport del programa Educació 360 de la Diputació de Barcelona.
En el seu inici, les casetes van ser construïdes per l’alumnat de Formació i Aprenentatge Professional de Fusteria de l’Institut Guillem Catà.
Actualment, la gestió del dia a dia, el petit manteniment i la dinamització del fons de llibres continuen a càrrec de la Federació de Veïns, amb el suport tècnic d’Ampans per a la conservació de les estructures.
Els vuit Biblionius estan situats a:
- Plaça de Fius i Palà
- Plaça Catalunya
- Pati de Casa Caritat (carrer Verge de l’Alba, 1)
- Parc de la Florinda
- Plaça de Joan Farrés (barri del Xup)
- Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya (via Sant Ignasi, 40)
- Plaça de Cal Gravat
- Parc de l’Agulla
L’Ajuntament de Manresa i la FAVM fan una crida al civisme i al respecte per aquests espais, recordant que el bon ús de les casetes permet que els llibres circulin i que tothom pugui gaudir de la lectura de forma lliure i gratuïta.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure