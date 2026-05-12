Manresa reactiva el projecte Biblionius d’intercanvi de llibres

En total la ciutat disposa de vuit casetes a diferents punts per promoure la lectura

Biblionius fomenta la lectura i la cultura de l'intercanvi / ARXIU/OSCAR BAYONA

L’Ajuntament de Manresa ha reactivat el projecte Biblionius, la xarxa de casetes d’intercanvi gratuït de llibres repartides per diferents barris i espais públics de la ciutat.

El projecte, que sota el lema "Deixa un llibre i agafa’n un altre" vol fomentar el gaudi de la lectura i la cultura de l'intercanvi, entra en una nova etapa gràcies a la col·laboració del Servei Prelaboral de la Fundació Ampans.

L’entitat, que s’ha incorporat al projecte fa un temps per encarregar-se de la substitució i reparació de les estructures malmeses per l’incivisme, ha permès sumar quatre noves casetes. D’aquesta manera, la ciutat passa de tenir quatre a vuit Biblionius actius.

Un projecte de ciutat

Els Biblionius van néixer l’abril de l’any 2019, coincidint amb la diada de Sant Jordi. Ho va fer a proposta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) i del Consell d’Infants, amb el suport del programa Educació 360 de la Diputació de Barcelona.

En el seu inici, les casetes van ser construïdes per l’alumnat de Formació i Aprenentatge Professional de Fusteria de l’Institut Guillem Catà.

Actualment, la gestió del dia a dia, el petit manteniment i la dinamització del fons de llibres continuen a càrrec de la Federació de Veïns, amb el suport tècnic d’Ampans per a la conservació de les estructures.

Els vuit Biblionius estan situats a:

  • Plaça de Fius i Palà
  • Plaça Catalunya
  • Pati de Casa Caritat (carrer Verge de l’Alba, 1)
  • Parc de la Florinda
  • Plaça de Joan Farrés (barri del Xup)
  • Claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya (via Sant Ignasi, 40)
  • Plaça de Cal Gravat
  • Parc de l’Agulla

 L’Ajuntament de Manresa i la FAVM fan una crida al civisme i al respecte per aquests espais, recordant que el bon ús de les casetes permet que els llibres circulin i que tothom pugui gaudir de la lectura de forma lliure i gratuïta.

