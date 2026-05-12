Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
Des de finals de març, els Mossos han practicat 35 detencions en el marc d’un operatiu contra la violència juvenil a la ciutat
Regió7
Els Mossos d’Esquadra han efectuat 35 detencions des de finals de març en el marc d’un dispositiu per combatre la delinqüència juvenil a Manresa, especialment vinculada a robatoris amb violència en grup i agressions a la via pública. Els arrestats són 19 joves —12 menors i 7 majors d’edat— que formarien part d’un mateix grup. Alguns d’ells han estat detinguts més d’una vegada durant aquest període i, en molts casos, acumulaven antecedents per fets similars. Les actuacions s’emmarquen en els dispositius desplegats entre el 27 de març i el 30 d’abril per prevenir i reduir aquest tipus de delictes a la capital del Bages.
Actuaven en grup contra les víctimes
En un dels casos, els Mossos van rebre l'avís d'un robatori amb violència ocorregut a la zona del passeig Pere III, a l'altura de la plaça d'Espanya. L'indicatiu policial va localitzar la víctima amb ferides sagnants a la cara. El jove va explicar que un grup d'entre 8 i 10 persones l'havia agredit i li havia sostret les sabatilles esportives i la gorra que duia.
El mateix dia, va tenir lloc una altra agressió grupal a la zona de l'avinguda de les Bases de Manresa. La víctima va tenir una discussió amb un company de classe, el qual l'hauria perseguit i agredit a l'exterior del centre educatiu amb l'ajuda d'una colla d'amics seus. Aquests li van causar diverses lesions, així com el trencament del telèfon mòbil i dels auriculars. Un testimoni dels fets va intentar auxiliar la víctima, però els joves el van envoltar i també el van colpejar. A més, li van sostreure les ulleres i les sabatilles esportives. La seva parella també va rebre cops quan intentava protegir-lo de l'agressió d'aquest grup.
Dispositius per prevenir i protegir
Els dispositius es van centrar en diferents punts de la ciutat de Manresa i hi van participar efectius del Grup de Delinqüència Urbana, la Unitat de Seguretat Ciutadana i el Grup de Prevenció de Delinqüència Juvenil.
Els Mossos d'Esquadra continuaran desplegant dispositius específics de prevenció, control i investigació amb l'objectiu de reduir la reiteració delictiva, incrementar la seguretat ciutadana i protegir les víctimes.
