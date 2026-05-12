La nova ordenança de patinets de Manresa entrarà en vigor dimarts que ve
Cal dur obligatòriament casc i armilla reflectant, i els conductors hauran de desmuntar a les illes de vianants
El 19 de maig és la data establerta per a l'entrada en vigor de la nova Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) de Manresa, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Esports i Salut, Anjo Valentí Moll.
Es tracta d'una normativa genuïna per a la ciutat que contempla multes de 200 euros per no dur casc, armilla reflectant, conduir el vehicle amb menys de 16 anys i transportar dues persones. A les illes de vianants està totalment prohibida la circulació de patinets elèctrics, excepte si està senyalitzada; els usuaris hauran de desmuntar i portar-lo a peu.
El regidor de Seguretat Ciutadana ha recordat que l'entrada en vigor de l'ordenança anirà acompanyada d'un període de gràcia pel que fa a l'aplicació de sancions fins que estigui instal·lada tota la senyalització corresponent, a principis de juny.
Anjo Valentí ha explicat que es continua multant pels motius ja establerts per la Direcció General de Trànsit, com és no dur casc, assegurança i registre obligatoris en regla, i en breu es farà també "per aspectes específics de Manresa com dur armilla reflectant tant de dia com de nit i haver de tenir 16 anys, com a mínim, per conduir patinets elèctrics, la mateixa edat que per conduir un ciclomotor". Valentí destaca que els conductors de patinets elèctrics hauran de desmuntar a les illes de vianants, "ja sigui al Born, la Plana de l'Om, el carrer Sant Miquel, la plaça Major o el passeig Sant Jordi de la Balconada".
Campanya informativa
A hores d'ara hi ha en marxa una campanya informativa que destaca aspectes concrets de la nova ordenança.
L’Ajuntament instal·larà nova senyalització per indicar de manera visual i evident la funcionalitat i restriccions de cada carrer. Així mateix, el govern municipal desplega una campanya de comunicació i conscienciació perquè tots els ciutadans coneguin les normes.
La nova normativa adapta i complementa les directrius estatals, establint noves obligacions clau per augmentar la protecció i la seguretat viària. En aquest sentit, es fixa en 16 anys l’edat mínima permesa per conduir patinets elèctrics. Per circular amb bicicleta per la calçada o carrils bici, l’edat mínima és de 12 anys.
Multes de fins a mil euros
Com ja s'ha dit, l’ús del casc de seguretat i l’armilla reflectant serà totalment obligatòria per a totes les persones usuàries de patinets en l’àmbit urbà. Aquests vehicles també hauran de disposar de llums, elements reflectants i un sistema de frens adequat.
Un dels eixos de l’ordenança és clarificar els espais de trànsit, de bracet amb la rebaixa del límit de velocitat genèric en via urbana a Manresa, que va passar de 50 km/h a 30 km/h. Els patinets tenen completament prohibida la circulació per les voreres. Han de circular preferentment per les vies ciclistes o, en defecte d’això, per la calçada. Existeix una única excepció: els menors de 12 anys podran circular per zones de vianants sempre que vagin acompanyats d’un adult, respectant els vianants i a una velocitat màxima de 10 km/h.
A les illes de vianants està totalment prohibida la circulació de patinets elèctrics, excepte si està senyalitzat; els usuaris hauran de desmuntar i portar-lo a peu. Les bicicletes sí que hi poden transitar, en tots dos sentits de la marxa. A les zones de prioritat per a vianants hi poden circular bicicletes i patinets en tots dos sentits, amb una velocitat màxima de 20 km/h (o inferior si està senyalitzada), donant sempre preferència als vianants.
A les andanes centrals del passeig Pere III no s’hi podrà circular per cap concepte, ni tampoc en llocs com la plaça de Sant Domènec. A més, en cas d’alta densitat de persones al carrer, els conductors d’aquests vehicles estan obligats a desmuntar i continuar a peu quan es trobin a les zones de priorització de vianants, com per exemple al carrer Sobrerroca o al Born.
L’incompliment d’aquestes normes, recollides al règim sancionador, comportarà multes que oscil·len entre els 100 i els 500 euros, podent arribar als 1.000 euros en casos greus com l’alcoholèmia.
