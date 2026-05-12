Presenten els treballs de recerca de batxillerat més destacats d’alumnes del Bages i el Moianès
El llibre es presentarà dimarts a ls 5 de la tarda a la tarda al Museu de l’Aigua i el Tèxtil
El proper dimarts 19 de maig de 2026, a les cinc de la tarda, es durà a terme la presentació del llibre Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2025-2026. L’acte se celebrarà al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa.
Aquesta és una publicació anual que es realitza des del curs 2000-2001 i que recull els resums dels treballs de recerca més destacats presentats per l’alumnat de segon curs de batxillerat i un annex amb una breu fitxa de la resta de treballs. També inclou un apartat de treballs del curs anterior premiats en diferents convocatòries.
Els objectius de la publicació del llibre són els d’oferir un marc de reconeixement als treballs d’investigació més valuosos realitzats per l'alumnat de segon de batxillerat, divulgar-los fora de l’àmbit escolar, contribuir a incentivar la seva qualitat, servir com a referent tant temàtic com metodològic per l’alumnat que fa primer de batxillerat i potenciar el concepte de recerca com a una actitud permanent en la vida de l’estudiant.
Una presentació amb dues parts
L'acte tindrà dues parts. A la primera, el geògraf i historiador Francesc Comas Closas, impartirà la conferència “Recursos per a la recerca en història”.
Seguidament, es farà el lliurament del llibre a l'alumnat que hi ha aportat el resum del seu treball. L'edició del llibre és coordinada pel Centre de Recursos Pedagògics del Bages amb la participació i implicació directa de 19 centres d’educació secundària del Bages i del Moianès.
El llibre té el suport del Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, la Fundació Universitària del Bages i Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.
La il·lustració de la coberta és obra de Núria Viladés, il·lustradora de Santpedor i, a la vegada, assessora tècnica docent del CRP del Bages i del Moianès. Enguany a l’acte es llegiran unes paraules de record i homenatge a Miquel Caellas, que durant molts anys va col·laborar amb aquesta publicació i que va perdre la vida fa uns mesos.
Relació dels centres participants:
● INS Cal Gravat (Manresa)
● INS Castellet (Sant Vicenç de Castellet)
● INS d’Auro (Santpedor)
● Escola Vedruna (Navàs)
● Escola FEDAC Manresa
● INS Gerbert d’Aurillac (Sant Fruitós de Bages)
● INS Guillem Catà (Manresa)
● JOVIAT (Manresa)
● INS Lacetània (Manresa)
● La Salle (Manresa)
● INS Llobregat (Sallent)
● INS Lluís de Peguera (Manresa)
● INS Manresa Sis (Manresa)
● INS Mig-Món (Súria)
● INS Miquel Bosch i Jover (Artés)
● INS Moianès (Moià)
● INS Pius Font i Quer (Manresa)
● INS Quercus (Sant Joan de Vilatorrada)
● INS Sant Ramon (Cardona)
