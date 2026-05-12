Sant Andreu Salut de Manresa reflexiona sobre la musicoteràpia a les cures pal·liatives
La fundació assistencial celebra la seva segona Setmana de la Innovació
La Fundació Sant Andreu Salut celebrarà del 18 al 21 de maig la 2a Setmana de la Innovació, una iniciativa que vol apropar a la ciutadania diferents experiències i projectes innovadors vinculats a les cures, la salut i el benestar de les persones.
La programació inclou una taula rodona sobre musicoteràpia en cures pal·liatives, una xerrada sobre digitalització de les cures i la inauguració d’un nou sistema d’accessibilitat auditiva a l’Hospital Sant Andreu.
Musicoteràpia
La setmana començarà el dilluns 18 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, amb la taula rodona “La musicoteràpia en les cures pal·liatives”, que tindrà lloc a la Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu. La sessió reunirà professionals de referència de l’Hospital del Mar de Barcelona i experts en musicoteràpia per compartir experiències sobre l’aplicació d’aquesta disciplina en l’acompanyament a persones ateses en situació de final de vida.
També s’hi exposaran experiències desenvolupades a Sant Andreu Salut. Entre les persones ponents hi participaran el Dr. Josep Planas, especialista en cures pal·liatives de l’Hospital del Mar; la Dra. Cristina Farriols, presidenta de la Societat Catalano Balear de Cures Pal·liatives; i Núria Escudé, psicòloga, musicoterapeuta i directora del Màster en Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona.
El dimecres 20 de maig, els Habitatges amb Serveis de Manresa i Navarcles acolliran la xerrada-taller “La digitalització de les cures”, adreçada especialment a persones cuidadores. L’activitat abordarà com la tecnologia i la intel·ligència artificial estan transformant el sector de les cures i com aquestes eines poden contribuir a millorar l’atenció a les persones, sempre des d’una mirada ètica i centrada en la persona.
La ponència anirà a càrrec de Núria Infiesta, directora i fundadora de YASIT, i es farà en dues sessions: a Manresa de 2/4 de 12 a 2/4 d’1, i a Navarcles de 2/4 de 5 a 2/4 de 6.
Finalment, el dijous 21 de maig, a les 5 de la tarda, Sant Andreu Salut inaugurarà a la recepció de l’Hospital Sant Andreu un nou sistema de bucle magnètic auditiu (Hearing Loop), gràcies a la col·laboració amb la Fundació GAES Solidària. Aquest sistema facilitarà la comunicació amb persones amb dificultats auditives que disposin d’audiòfons compatibles amb aquesta tecnologia. Durant l’acte també es donarà a conèixer la tecnologia AURACAST, que permetrà ampliar en el futur les prestacions d’accessibilitat auditiva.
Segons la Fundació Sant Andreu Salut, amb aquesta iniciativa, la institució reafirma el seu compromís amb la innovació aplicada a les cures i amb la millora contínua de l’atenció i l’acompanyament a les persones, promovent espais de reflexió, aprenentatge i accessibilitat oberts a la comunitat.
