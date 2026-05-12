Limitada la velocitat dels trens de l'R4 per l'alerta meteorològica
Adif alerta de retards als combois de la línia que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders
Regió7 / ACN
La velocitat dels trens s'ha limitat entre Calaf i Montcada Bifurcació a causa de l'alerta meteorològica, segons ha informat Adif. Aquesta situació afecta les línies RL4 i R4 de Rodalies i la gestora pública de les infraestructures ferroviàries alerta que els trens de l'R4 poden circular amb retards.
Protecció Civil manté activada des de dilluns a la nit l'alerta del pla Inuncat per la possibilitat de ruixats que superin els vint litres per metre quadrat en mitja hora aquest dimarts a la tarda i el vespre a bona part del país.
S'avaria un tren amb 25 passatgers a bord entre Calaf i Manresa
D'altra banda, aquest migdia les línies RL4 i RL3 s'han tallat entre Calaf i Manresa per l'avaria d'un tren, on viatgen 25 persones, segons han informat Renfe i Protecció Civil. El tren ha anat fins a l'estació de Rajadell, on els viatgers han pogut baixar. La companyia ha facilitat un autobús perquè continuïn el trajecte fins a Lleida. A més, Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera per als usuaris del tram afectat.
