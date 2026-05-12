La Seu de Manresa mostrarà les campanes al públic

Van ser sotmeses a una profunda operació de manteniment i restauració

La basílica mostrarà el seu patrimoni sonor en dues activitats aquest maig

El campaner Blai Ciurana amb una de les campanes de la Seu / ARXIU/DANI CASAS

La basílica de la Seu de Manresa organitza, aquest mes de maig, dues activitats obertes al públic per donar a conèixer les campanes del temple, que van ser objecte d’una profunda reparació l’any passat. Les propostes s’emmarquen en la celebració del Dia Internacional dels Museus i volen acostar a la ciutadania el patrimoni sonor i històric del campanar de la Seu.

Les activitats aniran a càrrec de Blai Ciurana, campaner, campanòleg i carillonista. Recentment, ha estat reconegut amb el Premi Berenguer de Montagut 2025, convocat per l’Associació Amics de la Seu dins els Premis Lacetània, pel seu treball “Les veus del campanar (campanes de la Seu de Manresa)”.

La primera activitat programada serà la conferència “Les veus del campanar”, que tindrà lloc aquest divendres 15 de maig a 2/4 de 7 de la tarda a la sala Gòtica de la Seu. Ciurana explicarà la història de les campanes de la basílica, la seva funció litúrgica i social al llarg dels segles, així com els treballs de reparació fets recentment i els tocs que s’han pogut recuperar arran d’aquesta intervenció.

La segona proposta serà una visita comentada al campanar, des de la primera coberta de la Seu, amb mostra de tocs manuals de campanes, prevista per al dissabte 30 de maig a les 11 del matí. En aquesta ocasió, Ciurana estarà acompanyat dels també campaners Ció Abellí i Jordi Jordà.

Les campanes de la basílica de la Seu de Manresa / ARXIU/DANI CASAS

Aquesta activitat permetrà als assistents descobrir de prop el conjunt de campanes de la basílica, entendre’n el funcionament i escoltar diferents tocs tradicionals interpretats manualment.

Per participar en la visita cal inscriure’s prèviament. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.

Vuit campanes de diferents èpoques

Les vuit campanes de la Seu van ser sotmeses a finals de l’any passat a un profund procés de renovació i manteniment que va suposar la instal·lació de tres motors nous, cadenes i un nou sistema per programar tocs. Va ser, en definitiva, una operació de manteniment a l’engròs que ara es mostrarà públicament.

Les campanes de la Seu daten d’entre els anys 1612 i 1975. Totes elles estan suspeses en una estructura de ferro elàstica al centre de la cel·la des de la darrera gran intervenció realitzada els anys 1974 i 1975.

