El diputat de Junts Josep Pagès defensa a Manresa la necessitat de fer fora els ocupes molt més ràpid
En roda de premsa a la capital del Bages es mostra confiat que la iniciativa al Congrés acabarà reeixint com la de la multireincidència
El diputat al Congrés per Junts per Catalunya Josep Pagès ha comparegut davant els mitjans de comunicació a Manresa per donar a conèixer la iniciativa parlamentària que impulsa de reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal perquè els ocupes siguin desallotjats molt més ràpid dels habitatges que s'hagin apropiat.
Acompanyat pel president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, Pagès ha explicat que la proposta presentada a Madrid "per resoldre el problema de les ocupacions la tenen en un calaix, tot i que saben que aquesta llei s'ha de tramitar".
Segons el diputat de Junts, "la nostra proposta és raonable, no és punitivista i l'únic que pretén és que es restitueixi la possessió de l'immoble de forma immediata al propietari que tingui un títol legítim". Pagès va insistir que "no es tracta d'augmentar penes" sinó d'articular "la restitució ràpida de l'immoble com a mesura cautelar". Va explicar que s'havia optat per aquesta opció "perquè és la proposta que ens arriba dels que en saben, que són els col·legis de l'advocacia, que són els que han detectat que aquesta via pot ser la que doni solució a aquest problema".
Pagès ha qualificat la iniciativa de "pragmàtica" i "en la mateixa línia de la nostra proposta sobre la multireincidència delictiva. Propostes que tots els partits amb responsabilitat de govern saben que s'han d'acabar adoptant, que nosaltres defensem, i que quan s'acaben aprovant les reivindiquen com a seves".
"No és una prioritat a Manresa"
Bacardit, per la seva part, ha lamentat que "a Manresa el problema de les ocupacions no s'ha assumit com una de les prioritats del govern". Segons el cap de Junts per Manresa, "el tema de les okupacions a la ciutat cal posar-lo sobre la taula. Nosaltres hem demanat que es faci un cens dels pisos ocupats i sembla que això no sigui important".
