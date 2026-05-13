Els equips que han de dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova prenen les mides de la nau
Professionals dels vuit despatxos seleccionats per participar al concurs de projectes, visiten l'històric edifici
Professionals dels vuit equips d’arquitectes que han de dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova, han pres les mides de la nau. Recentment equips dels despatxos convidats a presentar propostes han visitat l'edifici. Guiats per tècnics municipals, entre els quals el cap dels Serveis de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Manresa, David Closes, han pogut conèixer in situ les interioritats de l’equipament que ha de fer el pas per convertir-se en un pol de coneixement, formació, recerca i estudis universitaris de la Universitat Politècnica de Catalunya. També van visitar les actuals instal·lacions de la UPC de Manresa a l’avinguda de les Bases.
Amb ordinadors i llibretes per prendre apunts, i equipats amb l’obligatori casc d’obres, van fer un recorregut per les diferents plantes de la nau on s’estan duent a terme els últims treballs de rehabilitació i consolidació de façanes i cobertes, pas previ imprescindible per entrar i començar a treballar a l’interior. Les obres actuals es van iniciar el novembre del 2024, s’han d’enllestir aquest juny.
Un projecte d'envergadura
El projecte per dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova -què fer i com- no és menor. Compta amb un pressupost de pràcticament dos milions d’euros que paguen a mitges l’Ajuntament de Manresa i la Politècnica, els impulsors de la iniciativa. També per la dimensió del projecte, que implica omplir de contingut 25.000 metres quadrats, i pel prestigi que aporta participar en una iniciativa d’aquest tipus que a més a més suposa recuperar un edifici patrimonial i històric.
Una mostra d’això és que quan es va obrir el concurs públic per elaborar el projecte es van acabar presentant 23 despatxos de professionals, entre els quals equips de Bèlgica, Països Baixos i França. Després d’avaluar les candidatures i els seus mèrits i treballs, se’n van escollir vuit. Tenen temps fins a finals de juny per presentar la seva proposta formal. La visita a la nau els ha d’ajudar.
Segons l’Ajuntament de Manresa, es tracta d’equips d’arquitectura de primer nivell formats majoritàriament per unions temporals i despatxos amb una trajectòria que garanteix que el futur disseny interior de la Fàbrica Nova estarà a l’avantguarda arquitectònica.
Els equips escollits són Data Arquitectura i Enginyeria & Joan Ramon Pascuets Iglesias; Julià Arquitectes, autors del projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova; Camps Felip Arquitectos & Tuñon Albornoz Arquitectura; Ravetllat Arquitectura & Carles Enrich Studio & Taller 95 Arquitectes; Vivas Arquitectos Barcelona & Tomàs Morató Pasalodos; B720 Arquitectura; Nogué Onzain Arquitectes & Iker Alzola Molina; Agència Material Agència Immaterial & Civic Architects VOF.
Què se'ls demana?
El que se’ls demana és que defineixin quatre grans blocs dins del recinte. D’entrada, espais oberts a la ciutadania com l’atri principal, un centre de convencions, un de divulgació tecnològica, una biblioteca i serveis de restauració. També l’espai que ha d’ocupar la UPC, amb les seves corresponents aules, laboratoris, tallers, zones per a la vida associativa dels estudiants, així com serveis de direcció i espais de treball. Serveis per fomentar l’emprenedoria i finalment el Centre de Formació Pràctica.
Un cop amb les propostes d’actuació damunt la taula, un jurat format per l’arquitecte cap del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l’Ajuntament de Manresa i arquitectes designats per l’Ajuntament, la UPC, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i un secretari amb veu però sense vot, escollirà el projecte guanyador. L’equip guanyador tindrà un any i mig per redactar i lliurar el projecte definitiu. A partir de llavors s’iniciarà una nova fase de la recuperació de la Fàbrica Nova: el concurs per adjudicar les obres i entrar a treballar-hi.
