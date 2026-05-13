Estudiants d’UManresa ideen un projecte per identificar notícies falses en temps real
La proposta d'alumnes del grau d'ADE ha estat premiada al programa de foment de l’emprenedoria iFest de la Generalitat
Regió7/J.MG.
Una solució tecnològica per identificar en temps real si una notícia és falsa o no. El projecte l’ha ideat un equip d’estudiants del grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa. Ha estat un dels guanyadors de l’edició 2026 de l’iFest, el programa d’innovació i emprenedoria impulsat per la Generalitat de Catalunya. El programa en qüestió per verificar les fake news es diu TEMIS, i s’ha desenvolupat en el marc de la iniciativa Repte 42Barcelona-Fundación Telefónica, que consisteix a trobar solucions digitals per contrarestar els discursos d’odi, discriminatoris i contraris als drets humans a les xarxes socials.
L’equip premiat està format per les estudiants Clara Coma Jaramillo, Aya Fakher Akchoure i Bithal Fakher Akchoure, de tercer curs del grau en ADE. Aquesta ha estat la primera vegada que un equip d’UManresa participava en l’iFest.
Tecnologia i aplicació social
El treball de les estudiants contempla dues dimensions complementàries. D’una banda, incorpora una extensió tecnològica que es podria integrar a plataformes i xarxes socials i que permetria identificar en temps real si una notícia és falsa o no, amb una fiabilitat del 96%. Aquesta extensió també ofereix informació addicional a l'usuari, si ho desitja.
De l’altra, el projecte inclou una aplicació de caràcter social, pensada per crear una comunitat de suport per a persones afectades per fake news i discursos d’odi, on puguin trobar acompanyament emocional i respostes.
TEMIS es defineix com un projecte fiable, empàtic, preventiu, inclusiu i transformador. Fiable per la seva capacitat de detecció de notícies falses. Empàtic perquè dona suport a persones que han patit discursos d’odi. Preventiu perquè actua abans que la desinformació es propagui. Inclusiu perquè està dissenyat pensant especialment en col·lectius vulnerables. I transformador perquè no es limita a ser una eina tècnica, sinó que també vol educar, empoderar i crear xarxa.
Temis, una deessa grega
El projecte s’adreça tant a grans plataformes, empreses de mitjans socials i institucions públiques com a l’usuari final. El nom i el logotip fan referència a Temis, la deessa grega de la justícia, representada amb una balança minimalista amb la lletra T integrada al centre.
L’iFest s’adreça a joves d’entre 18 i 30 anys. Poden participar en equips de dues o tres persones, i es divideix en dues categories: Júnior i Sènior, els majors de 18 anys. Els equips treballen per resoldre reptes reals proposats per empreses i organitzacions o bé per presentar projectes propis, que són valorats pel seu grau d’innovació, viabilitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
En l’edició 2026 s’han presentat 247 projectes, dels quals només 21 han arribat a la final: 10 de la categoria júnior i 11 de la categoria sènior. A la final, celebrada aquest dimarts a Barcelona, el jurat ha seleccionat tres equips guanyadors per categoria, després que els joves defensessin els seus projectes.
Els equips guanyadors accedeixen ara a un programa d’acceleració. En el cas de la categoria sènior, el premi inclou un viatge a Londres, on els participants podran desenvolupar el projecte, conèixer l’ecosistema emprenedor i rebre sessions de mentoria especialitzada.
Un projecte nascut a l’aula a partir de reptes reals
El projecte TEMIS s’ha desenvolupat en el marc de l’assignatura d’Emprenedoria, de tercer curs del grau en ADE, impartida pel degà de la Facultat de Ciències Socials, Marc Bernadich, i per la docent Maria Teresa Clotet. A l’inici de curs, els estudiants van treballar la creació de projectes pensats específicament per a l’iFest. Se'n van desenvolupar set, tot i que finalment només l’equip TEMIS va optar per presentar-se.
Segons Bernadich, aquest reconeixement «fa valdre una manera d’entendre la formació universitària basada en l’aprenentatge a partir de reptes reals, el treball interdisciplinari i la capacitat dels estudiants per aplicar el coneixement acadèmic a problemàtiques socials d’actualitat». Aquesta metodologia, diu Bernadich, «incorpora de manera molt clara el treball de la comunicació i l’expressió oral, una competència que es fomenta de forma constant a les aules». Assegura que «la metodologia docent que apliquem prepara els estudiants no només per al mercat laboral, sinó també per aportar solucions amb impacte social».
Per la seva banda, Maria Teresa Clotet destaca que «arribar a la final ja era, per si sol, tot un èxit, i així ho vam viure des del primer moment». Explica que «a la final es van presentar projectes d’una gran qualitat, fet que va fer especialment emocionant rebre un dels premis». En aquest sentit, Clotet remarca que «el viatge a Londres és un reconeixement més que merescut que, alhora, oferirà a les estudiants l’oportunitat de continuar fent créixer la idea i, qui sap, potser convertir-la en un projecte empresarial real».
Les tres estudiants també han valorat molt positivament l’experiència: «Estem molt contentes i orgulloses d’haver pogut representar UManresa i esperem poder continuar amb el projecte», expliquen, i afegeixen que «estem molt agraïdes per l’ajuda i l’acompanyament rebuts, perquè sense aquest suport no hauria estat possible».
Subscriu-te per seguir llegint
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres