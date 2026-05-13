La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
El manresà Adrián García Marín és el creador de Homsel, una marca de roba emergent de roba casual i que reivindica la qualitat enfront la quantitat
Va començar amb 600 euros estalviats i un somni. L’Adrián García Marín (Manresa, 2005) va fundar la marca de roba juvenil Homsel el 2024, quan encara no sabia «ni plegar una samarreta com Déu mana». Sense formació en moda, diu haver après sobretot treballant en una de les botigues d'El Señor de Manresa. Aspira a convertir la seva marca en un referent del sector.
Lluny d’haver estat sempre vinculat al món de la moda, està a punt d’acabar el cicle superior d’Administració i Finances a l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet. Sempre s’ha considerat emprenedor i, per això, va optar per uns estudis enfocats a la gestió empresarial. També imprescindible per a l’impuls de Homsel.
El seu primer projecte va ser Hombres Selectos, el 2023, una plataforma on venia accessoris masculins d’altres creadors. Però aviat va entendre que allò era el que no volia: «No em sentia a gust venent coses dels altres». Volia crear els seus propis productes i construir la seva identitat. Així va néixer Homsel, el febrer del 2024. Sense experiència prèvia en el sector, va llançar-se igualment a la piscina. «Volia fer alguna cosa transcendent, que generés sentiment de pertinença», explica.
Guanyar experiència treballant
Poc després va començar a treballar a la firma manresana El Señor, una experiència que va acabar sent clau. Fascinat des de sempre pels vestits d’home, va postular-se com a candidat en una oferta per a l’estiu del 2024. «Em vaig presentar allà i vaig demanar-los que què havia de fer per aconseguir la feina», recorda. Aquella iniciativa li va obrir les portes d’un sector on començava de zero.
Encara avui hi treballa, després d’haver passat per diferents departaments, des de botiga fins a logística, i fins i tot fer-hi les pràctiques del grau. «No és només vendre. És entendre el que tens entre les mans», apunta. I aquest aprenentatge ha estat clau en el desenvolupament de Homsel.
Des de Manresa, García idea les peces d'estil formal streetwear -amb l’ajut de la dissenyadora Lucía Farran- i en gestiona la venda. La producció es fa a Itàlia, en una aposta per prioritzar la qualitat front la quantitat. «Les fa un taller que treballa de manera artesanal», diu. Ja compta amb diverses col·leccions, totes, amb un mateix objectiu: generar una comunitat. Tot busca crear un sentiment de pertinença, sempre, «des de la perspectiva local». Tant, que fins i tot ha fet peces inspirades en Catalunya.
Admet que té molt de camí per recórrer. «A la feina, demano tot el que puc a les dissenyadores per aprendre d’elles. No vull fer les coses sense saber i cagar-la», recalca. Somia arribar a la Setmana de la moda de París. Mentrestant, va organitzar una desfilada pròpia a Manresa, on va acabar reunint més de 90 assistents. Amb constància i persistència, vol portar Homsel més enllà del Bages i convertir-la en una marca global. Encara és un projecte jove, però compta amb un avantatge clau: el seu creador no espera oportunitats, les crea i això pot ser determinant.
