Premien un projecte sobre consum responsable de l’institut Pius Font i Quer de Manresa

L’equip format per Núria Serracanta i Laura López proposa mostrar l’impacte real de la compra

Núria Serracanta i Laura López amb la seva professora Rose Serentill (esquerra) / ARXIU PARTICULAR

Un equip de l’institut Pius Font i Quer de Manresa ha estat premiat en la categoria júnior a la vuitena edició de l’iFest, el programa de foment i acompanyament en emprenedoria i innovació adreçat a joves que promou la Generalitat.

Es tracta de les estudiants Núria Serracanta i Laura López, que van presentar el treball 'Mirall Veritas' dedicat a la sostenibilitat i el consum responsable. La seva proposta és un mirall digital que, escanejant el tiquet, mostra visualment l’impacte real de la compra transformant-la en una experiència amb significat i atractiva per als joves. Era un repte que plantejava la firma Veritas.

‘Mirall Veritas’ va superar diferents fases del concurs de talents on inicialment es van presentar 247 projectes, amb 60 semifinalistes i 10 finalistes que aquest dimarts van participar a la final que es va celebrar a Barcelona.

IFest va repartir sis premis. Tres en la categoria júnior i tres en la sénior per a majors de 18 anys. Manresa ha estat premiada en cadascuna de les dues categories. L’equip del Pius Font i Quer en la júnior, i el projecte TEMIS per verificar notícies falses, una idea de tres estudiants del grau en Administració i Direcció d’Empreses d’UManresa.

