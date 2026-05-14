El CAE i alumnat de l'institut Guillem Catà de Manresa participen en el festival internacional de jocs Alchimie du Jeu de Tolosa
L’expedició dinamitza un estand de jocs tradicionals catalans i coneix diverses experiències de joc, inclusió i lleure educatiu
Regió7
El CAE i alumnat de 1r i 2n curs del cicle formatiu d’Animació Sociocultural i Turística de l’institut Guillem Catà de Manresa van participar el passat cap de setmana al festival internacional de jocs Alchimie du Jeu, celebrat a la ciutat francesa de Tolosa.
La participació es va concretar amb la dinamització d’un estand propi dedicat als jocs tradicionals catalans, on les persones assistents van poder descobrir i practicar activitats com les bitlles catalanes, el llançament d’espardenya o saltar a corda. L’espai va servir també com a punt de trobada per compartir experiències amb altres entitats, persones voluntàries i professionals vinculades al món del joc i el lleure.
El festival Alchimie du Jeu, que aquest any celebrava la seva 23a edició, és una de les trobades lúdiques més importants de França i reuneix cada any milers de participants, associacions, editorials, professionals i persones voluntàries vinculades als jocs de taula i al lleure educatiu.
Intercanvi d’experiències i aprenentatge internacional
L’estada va combinar la participació activa al festival amb visites i espais d’intercanvi professional i educatiu. El grup va estar acompanyat per Dominique Dumeste, membre de l’Associació Francesa de Ludoteques (AFL), i col·laboradora permanent de la Setmana de Jocs al Carrer del CAE.
Dijous a la tarda, l’expedició manresana va visitar la Halle de la Machine, un espai cultural dedicat a les grans estructures mecàniques i teatrals, on van poder veure l’exposició protagonitzada per un minotaure gegant.
Divendres al matí, van preparar i muntar l’estand de jocs tradicionals i van establir contactes amb altres associacions, organitzadors de festivals i professionals del sector. A la tarda, coincidint amb l’obertura del festival, també van assistir a la taula rodona “Nits de joc, una mateixa pràctica des de diferents aproximacions”, amb la participació d’Anna Mazé, presidenta de l’AFL.
Durant dissabte, els estudiants van visitar la ludoteca Les Ludotines, on van conèixer diferents models de disseny i organització d’espais de joc, i van continuar dinamitzant l’estand català al festival. La jornada també els va permetre descobrir altres experiències i establir contactes amb organitzadors d’esdeveniments lúdics com el festival Toulouse Plages o Ludimonde, creadors d’espais lúdics i ludoteques itinerants.
Joc i inclusió
Un dels aspectes més destacats de la visita a Tolosa va ser el coneixement de projectes vinculats a la inclusió i l’accessibilitat en el joc. L’alumnat va poder conèixer iniciatives d’adaptació de jocs per a persones cegues impulsades per l’associació AccessiJeux, així com propostes relacionades amb l’ús del llenguatge de signes per facilitar la participació de persones amb pèrdua auditiva.
La participació de l’alumnat del cicle d’ASCT del Guillem Catà en aquesta experiència ha estat possible gràcies a una subvenció del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, i està cofinançat per la Unió Europea. Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Mesures Innova FP (Programa Impuls FP) del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.
El CAE participa en trobades relacionades amb el joc i el lleure educatiu per fomentar l’intercanvi d’experiències.
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa