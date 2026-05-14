Centenars de docents tallen l'Eix a Manresa i la C-16 a Sallent en una vaga que vol paralitzar-ho “tot”

El professorat de la Catalunya central ha engegat aquest dijous al matí les tres caminades populars en el marc de la jornada territorial de vaga a primària i a secundària

Regió7

Els docents de la Catalunya central han engegat aquest dijous les tres caminades populars en el marc de la jornada territorial de vaga a primària i a secundària. Sota el lema "bloquegem-ho tot", els grups compliquen la circulació per algunes de les principals vies de la comarca del Bages com la C-25 a Manresa o la C-16 a Sallent.

Manresa bloqueja l'Eix

Per una banda, cap a les deu del matí, els manifestants han tallat l’accés des de Sant Joan de Vilatorrada, bloquejant la C-37z a l’altura de l’estació de servei Petrocat. Posteriorment, la protesta s’ha desplaçat uns metres més amunt, on els participants han obligat a interrompre el trànsit a la C-25 en sentit Barcelona.

Oscar Bayona

El punt escollit és especialment sensible per a la circulació, ja que en pocs metres hi conflueixen dues vies clau de la comarca: l’Eix Transversal (C-25) i la C-55. Al seu pas per la C-25, el nombrós grup de manifestants, vestits de groc, s’ha situat al mig de la calçada mentre clamava consignes reivindicatives.

La C-16, també tallada

Per una altra banda, el grup de Sallent bloqueja la C-16 en sentit sud al punt quilomètric 64 de la carretera. El tall ha obligat a desviar el trànsit per la sortida 64.

Les sortides han estat simultànies des de tres punts diferents del territori: l’aparcament del Congost de Manresa, l’institut Llobregat de Sallent i l’institut Miquel Bosch d’Artés. 

La caminada de docents que ha sortit aquest dijous d'Artés / Arxiu particular

La mobilització, convocada per l'Assemblea de Centres del Bages , porta per lema “Caminada per la dignitat de l’educació pública i botifarrada contra el menyspreu del Departament d'Educació”. S’ha organitzat amb l’objectiu de denunciar el que els organitzadors consideren un “menyspreu del Departament d’Educació” cap a la comunitat educativa i reclamar més recursos i una aposta clara per l’ensenyament públic.

Els assistents a la caminada convergiran en un lloc encara per determinar on, cap a la 1 del migdia, hi haurà un taller de swing, seguit d’una paella i botifarrada popular amb opció vegana. A la tarda hi haurà un concert del grup Punkxada, un torneig de voleibol i un partit de futbol entre funcionaris i interins.

