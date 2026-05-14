La clínica dental Enric Pintado estrena instal·lacions a Manresa
La nova seu, ubicada al número 7 del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle ha permès ampliar els espais i els serveis, amb especialistes en fisioteràpia, estètica i logopèdia
Regió7
La clínica dental Enric Pintado ha estrenat recentment les seves noves instal·lacions a Manresa, consolidant una nova etapa de creixement i especialització després de més de 25 anys de trajectòria. El nou centre, situat al número 7 del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, amplia espais, incorpora nous serveis i reforça l’aposta per una odontologia avançada, digital i centrada en l’experiència del pacient.
El trasllat s’ha fet en un edifici emblemàtic de la ciutat, construït l’any 1990 i conegut per haver estat durant anys el magatzem de la històrica ferreteria Armengol. La rehabilitació integral de l’immoble ha permès transformar-lo en un equipament sanitari modern, respectant alhora la façana principal protegida i preservant-ne l’arquitectura original. El resultat és un espai de dues plantes i prop de 1.000 metres quadrats, pensat per oferir confort, amplitud i una atenció especialitzada en un entorn lluminós i funcional.
El projecte d’interiorisme, signat per Ariadna Esteban, aposta per línies netes, espais oberts i el predomini del color blanc, una estètica que transmet serenitat i que s’ha concebut per fer més agradable la visita al dentista. Les noves instal·lacions disposen de sales d’espera diferenciades segons cada especialitat i d’espais pensats per millorar el recorregut assistencial dels pacients.
Més enllà de l’ampliació física, la nova seu també representa una evolució del model assistencial del centre. La clínica incorpora ara nous especialistes en fisioteràpia, estètica i logopèdia vinculats a la salut bucal, una ampliació de serveis que permet abordar la salut oral des d’una perspectiva més integral i multidisciplinària.
Aquest creixement es fonamenta en una filosofia consolidada: oferir una atenció mèdica personalitzada i excel·lent, amb els millors professionals i les tecnologies més avançades. La clínica dental Enric Pintado treballa amb un model d’odontologia 100% digital i mínimament invasiva, amb diagnòstics exhaustius i personalitzats que permeten plantejar diferents opcions de tractament per a cada cas. L’ús de materials d’alta qualitat i tècniques de darrera generació ha convertit el centre en un referent en implantologia, tant a nivell nacional com internacional.
La inauguració oficial, celebrada el passat 8 de maig, va esdevenir una gran festa oberta a la ciutat. Prop de 800 persones van participar en una jornada de portes obertes que va combinar salut, cultura i gastronomia. Pacients, familiars, amics i representants institucionals van poder descobrir el nou espai en un ambient festiu que va omplir el centre de gom a gom.
La inauguració oficial, celebrada el passat 8 de maig, va aplegar prop de 800 persones
L’acte va començar a la mateixa entrada de la clínica, on la Cobla Ciutat de Manresa va rebre els assistents amb sardanes, donant la benvinguda a una jornada que volia anar més enllà de la simple presentació d’un nou equipament. A l’interior, els visitants van gaudir d’un servei de càtering amb diferents propostes gastronòmiques.
El punt culminant de la jornada va arribar amb el concert celebrat a la plaça Porxada, amb l’actuació del músic i compositor Llibert Fortuny, la trompetista Mireia Farrés i el bateria i percussionista Dan Arisa.
Amb aquestes noves instal·lacions, la clínica dental Enric Pintado reafirma la seva aposta per un model d’odontologia d’excel·lència, on la innovació tecnològica, la qualitat assistencial i el tracte humà conviuen per oferir una experiència diferencial. Un nou espai que no només creix en metres quadrats, sinó també en serveis, especialització i vocació de servei a les persones.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona