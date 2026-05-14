El concert de la cantautora Júlia Cruz centrarà l'acte institucional contra l'LGTBI-fòbia a Manresa

L’actuació forma part de l’acte central del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia, que es farà dissabte 16 de maig al claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya

La cantautora Júlia Cruz / AJM

La cantautora Júlia Cruz, acompanyada de la guitarrista Irene Garcés, actuarà dissabte 16 de maig a les 19.30 al claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya, un concert emmarcat en l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia a Manresa. L’actuació comptarà amb la presència de l’alcalde Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido.

Mirada transfeminista

La protagonista de la vetllada serà la cantautora Júlia Cruz que, amb la guitarrista Irene Garcés, oferirà un concert íntim i honest amb cançons pròpies i algunes versions. El repertori s’emmarcarà en les dissidències pel que fa a l’orientació del desig i explorarà vivències, desitjos i contradiccions des d’una mirada transfeminista.

Amb la celebració de l’acte institucional, es complirà l’acord del Ple municipal del 20 d’abril de 2017, que va establir per unanimitat la celebració d’un acte institucional anual per visibilitzar les polítiques d’igualtat i LGTBI+. També per visibilitzar aquest compromís, aquest divendres 15 a les 9 del matí, es penjarà la bandera irisada al balcó de l'Ajuntament.

Les activitats relacionades amb el Dia Internacional de l’LGTBI-fòbia van començar el 8 de maig amb l’Hora del conte a la Biblioteca del Casino, i van continuar l’endemà amb el concert de FADES i les sessions de PD Km1flats, PD Pepo i PD Stalpe al jardí del Casino. Els actes es tancaran el 22 de maig, amb una matinal sobre diversitat sexual, asil i refugi a la Plana de l'Om i un taller de l'Espai Iris a l’Oficina Jove del Bages.

Amb aquest conjunt d’actes, l’Ajuntament de Manresa recorda que la defensa de la diversitat és un deure col·lectiu que implica tota la societat manresana.

