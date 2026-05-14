Manresa acull la 20a Trobada Internacional de Microcotxes amb motiu del 70è aniversari del PTV

Hi ha programades concentracions, rutes i el tradicional Concurs d’Elegància

Clàssic Motor Club del Bages, amb seu a Manresa, organitza la trobada

Clàssic Motor Club del Bages, amb seu a Manresa, organitza del 22 al 24 de maig de 2026 una edició molt especial de la Trobada Internacional de Microcotxes, que enguany arriba a la seva 20a edició i coincideix amb el 70è aniversari del PTV, un dels vehicles més emblemàtics de la història automobilística local.

L’esdeveniment tindrà lloc a Manresa, ciutat que va veure néixer tant el Club com el mateix PTV, en un retorn als orígens després de deu anys celebrant la trobada fora de la capital del Bages. Aquesta edició compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i diversos patrocinadors, reafirmant el compromís amb el territori i la seva tradició industrial.

Durant tres dies, els participants gaudiran d’un programa complet d’activitats que combina rutes per les carreteres del Bages, visites a indrets emblemàtics com Montserrat, propostes gastronòmiques i socials, així com activitats lúdiques com una gimcana i el tradicional Concurs d’Elegància.

Un programa complet de tres dies

La trobada començarà divendres amb una ruta fins a Montserrat i continuarà dissabte amb una jornada central que inclourà recorreguts per diversos municipis de la comarca com Rajadell, Maians i Santpedor, un dinar al Mirador de Montserrat i activitats al Passeig de Pere III. Diumenge, els participants seran rebuts oficialment per l’Ajuntament de Manresa abans de la cloenda amb el lliurament de trofeus.

L’esdeveniment està obert a microcotxes clàssics fabricats abans de 1969, amb una participació limitada a 100 vehicles, fet que garanteix una experiència propera i de qualitat per a tots els assistents.

Una cita de referència del patrimoni dels microcotxes

Amb aquesta trobada, el Clàssic Motor Club del Bages consolida una vegada més el seu paper com a referent en la preservació i difusió del patrimoni dels microcotxes, en una cita que reunirà aficionats d’arreu per compartir passió, història i territori.

Divendres, 22 de maig

  • 09:00 – 10:00 h: Concentració al Clàssic Motor Club del Bages
  • 10:30 h: Sortida cap a Montserrat per Can Masana
  • 13:00 h: Aparcament al Monestir de Montserrat
  • 14:30 h: Dinar (paella) a la Torre del Ferrocarril (Monistrol)
  • 17:30 h: Arribada a Manresa després de ruta per Castellbell i Marganell

Dissabte, 23 de maig

  • 08:30 – 10:00 h: Concentració al Passeig de Pere III de Manresa
  • 10:30 h: Ruta pel Bages (Rajadell, Maians, Santpedor, etc.)
  • 14:00 h: Dinar al Mirador de Montserrat
  • 16:00 h: Foto commemorativa del 70è aniversari del PTV a la rotonda del PTV
  • 18:00 h: Gimcana i Concurs d’Elegància al Passeig de Pere III

Diumenge, 24 de maig

  • 09:00 – 10:00 h: Concentració al Passeig de Pere III
  • 10:00 h: Ruta fins a la seu del Clàssic Motor Club del Bages
  • 12:00 h: Recepció oficial a l’Ajuntament de Manresa
  • 14:00 h: Dinar de cloenda a Cal Ramon (Santpedor)
  • 15:00 h: Entrega de trofeus i records
  • 16:30 h: Fi de la trobada

