Mor Catherine Pempelonne, una de les ànimes de l’antic Institut Francès de Manresa

Vídua de Jacques Jordà, el funeral se celebrarà aquest divendres al Carme

Jordi Morros

Aquest divendres a les 11 del matí se celebrarà a l’església del Carme el funeral per Catherine Pempelonne Nougué, vídua del fundador de l’Institut Francès de Manresa, Jacques Jordà. Pempelonne, mare del qui fou regidor del govern de l’Ajuntament de Manresa Alain Jordà, ha mort als 99 anys.

Va néixer a la població francesa de Latresne. Filla d’uns masovers humils, aviat va fer de dependenta en una botiga de roba a Périgueux.

Culturalment i socialment inquieta de mena, formava part d’una associació d’estudis hispànics que l’any 1952 va organitzar un viatge a Montserrat. El grup va fer nit a Manresa, on va protagonitzar una trobada amb membres del Lingua Club, dedicat a l’aprenentatge i difusió de llengües estrangeres. Aquí va ser on va conèixer Jacques Jordà, nascut a França de pares catalans que ja vivia a la ciutat i donava classes de francès.

Dos anys més tard es casaven i s’establien definitivament a Manresa, on Jordà, que va morir el gener del 2009, va fundar l’Institut Francès. Es dona el cas que el nom d’Institut Francès està registrat pel govern de França. El de Manresa era l’únic que no depenia directament de l’estat francès perquè tenia autorització per fer-ho. Catherine Pempelonne, a més a més de donar classes, duia els comptes de l’acadèmia.

Creient, també es va dedicar a visitar malalts i residències d’avis per fer companyia a gent malalta i gent gran. Segons la família, practicava els valors del cristianisme.

El matrimonI va tenir tres fills: Alain, Christian i Francine. Tenia cinc néts i dos besnets.

