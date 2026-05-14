La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
La Generalitat preveu que el nou edifici pugui començar-se a construir l’estiu del 2028 i entrar en funcionament el 2030
La construcció del nou parc de bombers de Manresa entra finalment en fase executiva. La Generalitat ja ha licitat la redacció del projecte i la construcció del futur equipament, que s’aixecarà al polígon de Bufalvent per substituir les actuals instal·lacions del Guix, i ara espera candidats a dissenyar-lo i construir-lo.
El projecte surt a concurs amb un pressupost global de gairebé 10 milions d’euros amb IVA inclòs. Concretament, 9.982.738,35 €, que inclou tant la redacció del projecte bàsic i executiu com l’execució posterior de les obres. Feta la publicació de la licitació, les empreses tenen temps fins al 8 de juny de 2026 per presentar ofertes. A partir d’aquí, Infraestructures de Catalunya haurà d’adjudicar el contracte i començar la redacció definitiva del projecte constructiu. A aquest pressupost constructiu caldrà sumar-li el cost del mobiliari d'oficina i equipament d'infraestructura, que es preveu que pugi a prop de 650.000 euros.
La publicació de la licitació representa el pas més important fet fins ara des que el Govern va anunciar el trasllat del parc l’any 2021. Fins ara, el projecte havia avançat sobretot en l’àmbit urbanístic, amb l’aprovació del pla especial que havia de permetre implantar l’equipament al carrer Edison 8B de Bufalvent, una parcel·la d’11.332,23 m² de titularitat municipal cedida a favor de la Generalitat de Catalunya. Un cop la Generalitat ja ha completat tota la investigació geotècnica del solar on s’ha d’aixecar el futur parc, ja es pot passar a la següent fase.
L’edifici del nou parc de bombers de Manresa, segons diu en el plec de clàusules, serà una construcció aïllada de planta baixa i pis. Un edifici dividit en dues zones funcionals diferenciades: la part habitable, en planta baixa i pis, d’ús administratiu; i la cotxera amb els seus recintes annexos se situa en planta baixa i altell, d’ús industrial. L’edifici del parc de bombers s’haurà de projectar i executar obligatòriament mitjançant un sistema constructiu industrialitzat amb elements prefabricats, entenent-se com a tals elements estructurals o de tancament fabricats fora d’obra i muntats posteriorment a la parcel·la.
El nou parc haurà de tenir un edifici d’aproximadament 2.775 metres quadrats, una torre de pràctiques de 368 metres quadrats i una urbanització de la parcel·la mínima de 3.500 metres quadrats, i es classificarà amb un Tipus A, amb un torn mínim de 9 persones i 18 de torn, inclosa seu GRAF i seu ECHO.
El calendari real que dibuixa la Generalitat
Els documents econòmics del Govern permeten veure, per primera vegada, un horitzó temporal aproximat de les obres. Segons la planificació pressupostària d’Infraestructures.cat el desembre de 2024 es preveia que les obres tindrien una durada prevista de 18 mesos, amb inici estimat el juliol de 2028, i finalització cap al gener de 2030.
Quan el nou edifici entri en funcionament, Manresa abandonarà definitivament el parc del Guix, unes instal·lacions que fa anys que es consideren insuficients i envellides. El nou emplaçament de Bufalvent permetrà millors accessos viaris, més espai operatiu, i una implantació adaptada als nous requisits logístics dels Bombers de la Generalitat.
La nova infraestructura formarà part del nou mapa d’equipaments d’emergències de la Catalunya Central, que també inclou la futura seu regional de Bombers a Sant Fruitós de Bages, de la qual es va col·locar la primera pedra del mes de novembre passat. Des del principi, totes dues infraestructures han estat juntes al parc del Guix.
