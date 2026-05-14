Qui planifica i decideix les intervencions que es fan amb robots a Althaia?
Els professionals, metges especialistes i també infermeres instrumentistes, han hagut de dur a terme un procés de formació i obtenir un certificar d’acreditació
Per tal de planificar les intervencions amb el robot de cirurgia Hugo RAS, decidir quines intervencions es realitzaran i monitoritzar els resultats, Althaia compta amb la Comissió de Cirurgia Robòtica, formada per un equip multidisciplinari de professionals. Els pacients candidats a la cirurgia robotitzada se seleccionen en base a uns criteris clínics prèviament establerts i protocol·litzats per aquesta comissió.
A més per poder utilitzar aquesta tecnologia robòtica, els professionals han hagut de completar un procés formatiu i han aconseguit la corresponent acreditació. A més dels metges especialistes, també han realitzat aquesta formació les infermeres instrumentistes que estan presents en les intervencions.
Fomenta la recerca
Per altra banda l’alta implementació de la robòtica en el servei de traumatologia, en aquest cas amb l’aparell Mako SmartRobotics, ha impulsat diverses línies de recerca centrades en la millora dels models d’intervenció, la seguretat i el desenvolupament de sistemes estructurats de presa de decisions clíniques que ajuden els professionals a determinar quin és el millor tractament per a cada pacient. Part d’aquesta activitat científica ja s’ha publicat en revistes d’alt impacte, situant el servei com un referent pioner en robòtica protèsica a nivell estatal.
Segons Althaia, aquesta tecnologia contribueix a facilitar i a fomentar el desenvolupament professional, i és un element d’atracció i retenció de talent.
