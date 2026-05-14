Sant Andreu Salut incorpora sensors de moviment intel·ligents a residències i centres de dia
La tecnologia busca reforçar la seguretat i el benestar de les persones ateses per la institució
Regió7
La Fundació sant Andreu Salut de Manresa incorpora sensors de moviment intel·ligents per reforçar la seguretat i el benestar de les persones que atén. Segons la institució assistencial, es tracta d’un pas més en la implantació de solucions tecnològiques orientades a millorar el benestar, el confort i la seguretat de les persones ateses a les residències i centres de dia de l’entitat.
Actualment, totes les residències de la Fundació Sant Andreu Salut ja disposen de sistemes basats en sensors de moviment i sensors de presència que permeten detectar situacions de risc o possibles necessitats d’atenció de manera no invasiva i respectuosa amb la intimitat de les persones. Aquesta tecnologia contribueix a reforçar una atenció més personalitzada i adaptada a cada situació, indica l’organisme assistencial.
La implementació d’aquests dispositius té també com a objectiu afavorir la reducció o eliminació de les contencions físiques, sempre que sigui possible, especialment en persones amb deteriorament cognitiu, promovent entorns més segurs, confortables i centrats en la persona.
El projecte per desenvolupar de sensors de moviment impresos en 3D l’ha impulsat el departament de manteniment de la Fundació. Concretament, ha estat feina de Josep Jodar i David Martínez, professionals implicats en el desenvolupament d’aquests sensors, que han contribuït a fer possible una solució innovadora adaptada a les necessitats assistencials dels centres.
Aquests sistemes s’integren dins dels recursos tecnològics ja existents als centres de la fundació de Manresa i s’apliquen de manera progressiva segons les necessitats assistencials de cada espai. La iniciativa forma part del compromís de la Fundació Sant Andreu Salut amb la innovació i la millora contínua de l’atenció, posant la tecnologia al servei de les persones i de la qualitat assistencial, insisteix la institució.
