El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
La monja argentina ha tornat aquesta setmana a Manresa procedent d'Ucraïna, on ha acompanyat els 255 joves que han fet estada a Catalunya per passar uns dies lluny de la guerra
Fa una crida a les empreses, entitats i particulars de la Catalunya Central perquè s’impliquin en el corredor humanitari 44 perquè falten recursos per comprar i equipar cinc ambulàncies més
"Abans d'entrar a l'estadi de Montjuïc, el papa baixarà del cotxe i beneirà cadascuna de les ambulàncies, dels vehicles i dels conductors voluntaris. També hi serem la Fundació del Convent de Santa Clara i les persones que les han donat. Després, ja entrarà a l'estadi per celebrar la missa de les 8 del vespre, que serà l'acte més multitudinari de la seva estada a Barcelona, on hi ha acreditats més de mil periodistes de tot el món". Sor Lucía Caram parla amb il·lusió d'aquesta cita del pròxim 9 de juny. Ho fa a Manresa, on ha arribat aquesta setmana després d'acompanyar de tornada a Ucraïna els 255 joves ucraïnesos que han fet estada a Catalunya per poder passar uns dies lluny de la guerra.
La Caravana de la Bondat del 44è corredor humanitari comptarà amb 60 conductors voluntaris que acompanyaran els vehicles fins a la frontera amb Ucraïna i entraran alguns quilòmetres dins del territori ucraïnès per fer-ne el lliurament als equips locals que els conduiran cap a les zones de primera línia, especialment a Khàrkiv i Odessa.
"Un gest profundament simbòlic"
La sortida està prevista entre 2/4 de 7 i les 7 de la tarda del pròxim 9 de juny, immediatament després de la benedicció que farà el Sant Pare poc abans de la missa.
Sor Lucía fa notar que "serà un gest profundament simbòlic: des de Barcelona sortirà una nova Caravana de la Bondat carregada d’ambulàncies, vehicles de rescat i ajuda humanitària destinada allà on la guerra continua colpejant amb més duresa. Un clam per la pau que es transforma en ajuda concreta per salvar vides". L’entrada a Ucraïna de tots els conductors està prevista per al dia 12 de juny a les 6 del matí.
Zones especialment castigades
La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa fa una crida a les empreses, entitats i particulars de la Catalunya Central perquè s’impliquin en el corredor humanitari número 44. La fundació treballa intensament per assolir l’objectiu de reunir 30 ambulàncies destinades a zones especialment castigades per la guerra, prop dels punts d’estabilització i de primera línia, on cada vehicle pot significar salvar vides. En aquests moments encara falten recursos per poder comprar i equipar cinc ambulàncies més.
El cost de cada ambulància, completament equipada, és de 20.000 euros. Per aquest motiu, la Fundació demana la col·laboració del teixit empresarial i de la ciutadania, apel·lant a la solidaritat i al compromís col·lectiu amb el poble ucraïnès.
Ajuda a la web o amb un Bizum
Les persones o empreses que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa poden contactar directament amb la Fundació a través de la seva web fent un Bizum solidari al 05122.
Des de Manresa s’han impulsat alguns dels corredors humanitaris més significatius sorgits de la societat civil europea en suport al poble ucraïnès. Amb 44 corredors humanitaris organitzats, desenes de vehicles d’emergència entregats i una mobilització constant de voluntaris, la fundació s’ha convertit en un referent de cooperació internacional i ajuda humanitària.
"Cada ambulància és esperança. Cada vehicle és una vida que pot arribar a temps. No podem acostumar-nos al dolor ni mirar cap a una altra banda", clama sor Lucía.
