Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
L’únic om supervivent a la ciutat d’una plaga mortal tindrà una obertura al mur perimetral de l’edifici modernista del Casino
Vint mil euros destinarà l’Ajuntament de Manresa a solucionar el tour de force que mantenen dos elements patrimonials molt diferents, però tots dos protegits: un arbre i el mur del Casino.
La quantitat de diners la va donar a conèixer el regidor d’Hisenda, Pere Massegú, en el darrer ple municipal.
La solució passa per donar sortida a les arrels de l’arbre que estan tombant una part del mur perimetral de l’edifici modernista situat al punt més cèntric del passeig de Pere III, obra de l’insigne arquitecte Ignasi Oms i Ponsa.
Ha calgut apuntalar el mur
L’arbre exerceix pressió sobre el mur fins al punt que ha calgut apuntalar-lo per la banda del carrer Arquitecte Oms.
I no es tracta d’un arbre qualsevol. És un om inventariat al Catàleg i Pla especial urbanístic de protecció dels arbres i arbredes de la ciutat com a Element Botànic d’Interès Municipal (EBIM).
I no només això sinó que es tracta de l’únic supervivent a Manresa d’una plaga mortal.
A part de ser un exemplar vell i gran, ja motiu suficient per ser catalogat, té una particularitat important: és l’únic gran om autòcton que queda a Manresa, ja que fa unes dècades va arribar la grafiosi, una plaga que els va fulminar tots (almenys la part aèria, ja que alguns han rebrotat de soca, per exemple sota el Pont Vell i ara són petits). Però aquest om, pel que sigui, no va emmalaltir.
Per la seva banda, el Casino és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) protegit en la seva totalitat atenent a les característiques arquitectòniques definides en el mateix (volumètrica, tipològica i compositiva) i, especialment als valors artístics, socials, històrics i com a conformador de l’espai urbà que determina la consolidació del primer tram del Passeig.
Cal dir que al recinte del Casino hi ha tres arbres més protegits: un teix, un til·ler argentat i un castanyer d’Índia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona