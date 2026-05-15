Anjo Valentí sobre la detenció dels joves violents: "A Manresa hi ha més patrullatges policials que mai"
Per al regidor de seguretat ciutadana de Manresa, aquesta actuació policial donarà més sensació de seguretat, però també destaca que molta feina es fa abans per part de diverses institucions
La detenció de 19 joves acusats de robatoris amb violència en grup i agressions a la via pública és una "bona notícia" per al regidor de seguretat ciutadana de Manresa, Anjo Valentí. Tal com va publicar Regió7, els Mossos d’Esquadra han efectuat 35 detencions des de finals de març en el marc d’un dispositiu per combatre la delinqüència juvenil a Manresa. Els arrestats són 19 joves —12 menors i 7 majors d’edat— alguns dels quals ja havien estat detinguts més d’una vegada durant aquest període i, en molts casos, acumulaven antecedents per fets similars.
Valentí creu que aquestes detencions "aportaran sensació de seguretat a alguns ciutadans que quan veuen grups de joves poden sentir-se intranquils, o, alguns, aprofitar-se’n per encendre les xarxes. Aquests joves actuen més per diversió que per necessitat vital. El grup, a vegades, provoca aquestes situacions". Això sí, Anjo Valentí afegeix que "com a missatge de seguretat als manresans i manresanes, els cossos policials no abaixem la guàrdia, perquè hi ha més patrullatge i presència que mai pels nostres carrers i places. I més col·laboració i coordinació entre tots els cossos policials manresans, incloent-hi Mossos, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Guàrdia Civil".
Per al regidor de seguretat de Manresa, aquestes detencions es deuen molt "als plans Kampai, i a la feina dels Mossos i la Guàrdia Urbana, però també a la tasca de l’Ajuntament que duu a terme una feina constant de prevenció i intervenció en joves". I és que reivindica que "no tot és l’acció policial". Cada dia, gent de joventut de l’Ajuntament parla amb joves que troben al carrer "per intentar que els joves facin activitats transversals, esportives, culturals, o altres, en una tasca de prevenció per evitar conductes de risc".
350 joves han pres part en aquestes activitats, en un projecte que l’Ajuntament anomena JESA (Joventut Esportiva Societat Activa) amb l’objectiu de socialitzar-los. De març a setembre de 2025 es va actuar amb 172 joves en actuacions socioeducatives.
I en el capítol de la intervenció, quan es tracta de joves que ja han intervingut en actuacions policials, aleshores comença un "operatiu multidisciplinari entre Mossos, justícia juvenil i les regidories de Drets Socials, Educació, Feminisme i Joventut". S’ha tractat amb una trentena de joves, en un projecte pioner que va començar el 2024. Valentí reconeix que d’aquests joves, "alguns han reincidit. Però haurien estat molts més si no s’hagués fet la identificació i aquest treball previs".
Finalment, des de l’Ajuntament es recorda que les dades de la darrera Junta Local de Seguretat, "a Manresa han baixat els delictes que més preocupació generen", i que ara, amb l’entrada en vigor de "la reforma de la llei penal de la multireincidència, robatoris com els dels mòbils ja són delicte. Això ajudarà a augmentar la seguretat als carrers".
Valentí també destaca que "les actituds incíviques també s’han reduït un 13% gràcies a la presència de la policia. Els darrers anys s’han detectat 1825 faltes a l’ordenança de convivència i civisme i 290 denúncies".
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa