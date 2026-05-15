El cicle Pessics de Vida porta a Manresa el periodista i escriptor Xavier Bosch
La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament organitzen la conversa, que tindrà lloc el dimecres 27 de maig a la sala d'actes del Casino conduïda per la periodista Ana Vilajosana
El conegut periodista i escriptor Xavier Bosch serà el protagonista, el dimecres 27 de maig, d'una nova sessió del cicle Pessics de Vida. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, amb la periodista manresana Anna Vilajosana Garcia com a conductora.
“El periodisme és l'ofici que estimo. L'amor és el motor que fa girar la vida de les persones. En la literatura, m'he abocat a explorar aquests dos mons amb tants replecs. Hi jugo sense parar, construeixo intimitats i basteixo trames de ficció-real. I m'he adonat que, al capdavall, tenen un nexe comú: tot arrenca d'un secret”.
Són paraules de Xavier Bosch Sancho (Barcelona, 1967), autor de nou novel·les i de dos reculls de contes. Ha guanyat els premis de narrativa més rellevants de la literatura catalana: el premi Sant Jordi (2009) i el premi Ramon Llull (2015).
Televisió, ràdio i premsa
Creador de formats audiovisuals d'èxit com Alguna Pregunta Més? (amb Antoni Bassas), El món a RAC 1, El gran dictat o El Barça juga a RAC1.
A TV3 ha dirigit els programes Un tomb per la vida, Aquest any, cent, i Àgora i documentals de música clàssica. Ha dirigit el diari Avui i és soci fundador i membre del consell editorial del diari Ara. Membre de la secció filològica de l'Institut d’Estudis Catalans, escriu articles a Mundo Deportivo sobre el Barça, la seva passió, tal com ell mateix explica.
El cicle Pessics de Vida és organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural El Casino, amb la col·laboració d'El Ganxo, Nació Manresa, Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa i la DO Pla de Bages.
