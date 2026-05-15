El govern de Manresa replica Junts que la carretera de Santpedor no serà d'entrada sinó de sortida cap a l'Agulla
El regidor d'Urbanisme afirma que avui s'ha pres la decisió "un cop detectada la problemàtica"
En breu no es podrà entrar a Manresa en cotxe des del parc de l'Agulla per la carretera de Santpedor. L'accés més pròxim serà el de la rotonda de la Salle, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Carles Garcia, hores després que el grup municipal de Junts afirmés públicament que el govern municipal havia decidit convertir la carretera de Santpedor en un vial d’un únic sentit de circulació d’entrada a la ciutat, en el marc de les obres vinculades al projecte de la Via Verda BV-4501.
El regidor d'Urbanisme ha explicat que durant les obres que es porten a terme de la via verda ha quedat un únic carril en el tram més proper a l'Agulla, que hores d'ara té sentit d'entrada, i que això ha generat "queixes dels veïns de l'Illa Verda i de les associacions de familiars d'alumnes de la Salle i la Vedruna".
Un cop "detectada la problemàtica" i escoltats els posicionaments dels afectats, "avui s'ha pres la decisió" que la carretera de Santpedor continuï, com abans de les obres, sent de sortida cap al parc de l'Agulla i que només hi hagi un carril de circulació al costat de la via verda per a vianants i ciclistes. Els vehicles que entrin a Manresa ho hauran de fer per la rotonda de l'escola la Salle.
La setmana que ve
Carles Garcia ha afirmat que la modificació de la mobilitat s'implementarà "la setmana que ve". La mesura s'adoptarà per evitar retencions a la congestionada rotonda de la Salle, sobretot en les hores d'entrada i sortida dels centres educatius de l'entorn, i facilitar la mobilitat de vehicles. El regidor de Mobilitat ha explicat que la decisió ja s'ha comunicat al grup municipal de Junts, que s'havia interessat pel tema.
El president del grup de Junts, Ramon Bacardit, havia denunciat que el govern havia decidit "deixar la carretera de Santpedor en un únic sentit d’esquena als veïns, als afectats i a la resta de grups municipals” i que això perjudicava "centenars de veïns que, quan volen sortir de la ciutat, es veuen obligats a tornar a entrar a Manresa per acabar passant pel coll d’ampolla que representa la rotonda de la Salle".
