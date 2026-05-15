Exigeixen a l'Agència Catalana de l'Habitatge que compri el bloc 8 de Manresa abans de dilluns, quan acaba el termini

La Confederació Sindical d'Habitatge vol que l'ens adquireixi els pisos a través del sistema de tanteig i retracte

Celebració al passatge Tudela de Manresa quan es va aturar el desnonament del bloc 8

Jordi Morros

ACN

Barcelona

La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (CSHAC) ha exigit a l'Agència Catalana de l'Habitatge que compri el bloc 8 de Manresa. El passat mes de febrer i davant un fort desplegament policial, la pressió veïnal va aconseguir – per tercera vegada- aturar el desallotjament que hi havia programat. La portaveu del col·lectiu de sindicats confederats, Marta Espriu, ha explicat que estaven pendents que es comprés el bloc per poder-hi fer lloguers socials per als veïns, però ara s'han assabentat que dilluns s'acaba el període per poder comprar els pisos a través del sistema de tanteig i retracte. "Ens han estat marejant prometent-nos que seguirien els processos i no s'ha fet res".

És per això que volen que l'Agència Catalana de l'Habitatge es responsabilitzi del "compromís" que va agafar amb les veïnes del bloc, "i faci alguna cosa o obri una via de negociació". La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya vol que es convoqui una reunió de manera urgent per abordar el futur del bloc 8 entre l'Ajuntament de Manresa, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i CSHAC.

Per la seva banda, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha explicat a l'ACN que tot i admetre que hi va haver contactes per adquirir el bloc, finalment la compra no es va materialitzar. Han al·legat que un cop realitzada la inspecció tècnica, econòmica i jurídica dels habitatges, aquests "no s'ajustaven als criteris establerts en el reglament intern aprovat pels òrgans de govern de l'Agència, cosa que legalment ho feia inviable".

