Junts Manresa denuncia que el govern ha deixat la carretera de Santpedor amb un únic sentit "d’esquena als veïns, afectats i resta de grups municipals"
La formació reclama sentit comú, planificació i diàleg real abans de consolidar una decisió estructural que afectarà la mobilitat de milers de manresans
Regió7
Junts Manresa ha denunciat públicament "la decisió del govern municipal de Manresa de convertir la carretera de Santpedor en un vial d’un únic sentit de circulació d’entrada a la ciutat", en el marc de les obres vinculades al projecte de la Via Verda BV-4501.
La formació considera que el govern municipal està consolidant una actuació que suposa "la supressió del carril en sentit nord d’un dels principals eixos de connexió de la ciutat", denuncia Ramon Bacardit. Per a Junts, aquesta és una decisió que "no pot ser tractada com una simple conseqüència tècnica d’un projecte urbanístic, sinó com una decisió estructural de mobilitat que afecta directament el dia a dia de milers de veïns".
La carretera de Santpedor és una de les principals vies d’entrada i sortida de la ciutat, especialment per als barris del nord, així com per a la connexió amb espais tan importants com el parc de l’Agulla, el Poal, Can Font o el municipi veí de Santpedor. Per aquest motiu, Junts considera que "qualsevol modificació substancial del seu funcionament ha d’anar precedida d’una anàlisi rigorosa, d’informació transparent i d’un veritable procés de diàleg amb els veïns, els usuaris habituals i els agents afectats".
"S'ha actuat d'esquena a polítics i veïns"
En aquest sentit, Junts Manresa denuncia que el govern municipal ha impulsat una decisió d’aquest abast d’esquena als grups de l’oposició, d’esquena a les associacions de veïns de l’entorn i, en definitiva, d’esquena als principals afectats per aquesta modificació de mobilitat.
Per a Junts, aquesta manera d’actuar és “una mostra més del model de govern que representa l’actual executiu municipal i, molt especialment, el seu alcalde, que sovint parla de diàleg, participació i escolta activa, però que a l’hora de la veritat només dialoga dins del propi equip de govern”.
“Ens trobem una vegada més davant d’una decisió important de ciutat que no s’ha compartit ni amb les associacions de veïns, ni amb els usuaris afectats, ni tampoc amb la resta de grups municipals que representem milers de manresans. Aquesta és una prova evident que el govern parla molt de participació, però després governa sol i pren decisions estructurals sense buscar consensos”, defensa Ramon Bacardit.
"Obligats a tornar a entrar a Manresa"
Junts també lamenta especialment les conseqüències pràctiques que aquesta decisió ja està generant sobre la mobilitat quotidiana de centenars de famílies i veïns de la zona nord de la ciutat. En aquest sentit, la formació troba a faltar que el govern no hagi tingut en compte les afectacions directes que aquesta nova configuració viària està provocant als usuaris dels centres escolars de l’entorn, així com als centenars de veïns que, quan volen sortir de la ciutat, es veuen obligats a tornar a entrar a Manresa per acabar passant pel coll d’ampolla que representa la rotonda de La Salle.
“És un autèntic despropòsit que va en contra del sentit comú, en contra de les persones i fins i tot en contra del mateix objectiu que el govern diu perseguir, que és reduir la contaminació derivada dels vehicles de combustió. Si obligues centenars de cotxes a fer més volta, a recórrer més quilòmetres i a concentrar-se en punts saturats, el que estàs fent és exactament el contrari del que proclames”, denuncia Ramon Bacardit.
Junts insisteix que comparteix plenament la necessitat de seguir avançant cap a una mobilitat més sostenible, segura i adaptada als nous temps, així com la necessitat de millorar la connectivitat per a vianants i bicicletes. Tanmateix, considera que aquests objectius “han de ser compatibles amb una mobilitat rodada raonable, ordenada i pensada per al conjunt de la ciutat”.
“Nosaltres compartim plenament la necessitat de seguir avançant cap a una mobilitat més sostenible, segura i adaptada als nous temps. El que no compartim és que això es faci generant nous problemes de mobilitat, desviant trànsit cap a altres carrers o prenent decisions de gran impacte sense haver explorat abans totes les alternatives possibles”, defensa Ramon Bacardit.
Fer marxa enrere abans que sigui tard
Per aquest motiu, Junts reclama al govern municipal que reconsideri la decisió adoptada abans que aquesta quedi consolidada de manera definitiva, que es presenti un informe específic de mobilitat que analitzi l’impacte real de la mesura sobre els desviaments de trànsit, la seguretat, el transport públic, els serveis d’emergència, els accessos existents i la vida quotidiana dels veïns, i que s’estudiïn alternatives tècniques que permetin garantir la continuïtat de la via verda sense haver de renunciar necessàriament al doble sentit de circulació en aquest vial.
“Quan es toca una artèria principal de ciutat, no es pot actuar d’esquena als veïns ni donar per definitiu allò que encara es pot revisar. La mobilitat sostenible sí, però amb planificació, amb rigor i sobretot amb sentit comú”, conclou Ramon Bacardit.
Amb aquest posicionament, Junts Manresa reafirma el seu compromís amb una ciutat més sostenible i moderna, però també amb una planificació urbana equilibrada que no generi noves disfuncions ni afectacions innecessàries a la mobilitat quotidiana dels manresans.
