Les cooperatives escolars de Manresa tanquen el curs amb la venda dels seus productes a Puigmercadal
Dins d'un programa per fomentar la cultura emprenedora cooperativa i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària, els alumnes participants han venut productes artesanals elaborats per ells mateixos
Regió7
Les cooperatives escolars de Manresa han celebrat aquest divendres al matí una de les jornades més esperades dins del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE). Com l’any passat, el mercat de Puigmercadal de Manresa s’ha omplert de les parades muntades pels alumnes de 5è i 6è de primària de set escoles de la ciutat amb l’objectiu de vendre els productes que han creat al llarg del curs. Hi han estat l’Espill, Séquia, Institut Escola Manresa, Bages, La Salle, Pare Algué i Puigberenguer,
La iniciativa ha tingut una bona acollida per part de familiars i de la clientela del mercat, i també ha comptat amb la visita de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el regidor d’Educació, Pol Huguet Estrada, i el regidor d'Ocupació, Emprenedoria i Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, que han volgut donar suport al projecte adquirint alguns productes.
Més de 300 alumnes
Enguany, el programa Cultura Emprenedora a l'Escola, que celebra la 13a edició, ha involucrat més de tres-cents alumnes de 5è i 6è de Primària, que han format 13 cooperatives: FAM de Benestar (l’Espill), Les gotes blaves i La màgia de la cooperativa (Séquia), Copesol, Amazing Dreams i Escola Artístic (Institut Escola Manresa), Cooperland, Coopuni i Bacoopges (Bages), 5è Coop (La Salle), Super Class pro (Escola Pare Algué) i Margarida i Vancoop (Puigberenguer).
El projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, té com a objectiu disseminar valors, coneixements i habilitats d'emprenedoria cooperativa entre els alumnes de cicle superior de primària. Durant el curs escolar, els estudiants creen i gestionen una cooperativa amb el suport de la comunitat educativa i altres agents socials de la ciutat. Prop del 10% dels beneficis de la venda dels productes és destinat a una entitat sense ànim de lucre o ONG, mentre que la resta es fa servir per a una activitat conjunta a l'aula.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe