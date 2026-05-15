Manresa celebra el Dia Internacional de la Infermera posant en valor la transformació de la professió
S'ha celebrat a l’Hospital Sant Joan de Déu una jornada de commemoració en la qual Lidia Mallofré i Esther Gonzalez han estat les guanyadores del concurs ‘TalkINF’
Regió7
La commemoració del Dia Internacional de la Infermera al Bages ha posat en valor el paper clau de les infermeres dins del sistema sanitari i la seva aportació creixent en àmbits com la docència, la recerca i la innovació. En la jornada, que s’ha celebrat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que ha estat molt participativa, també s’ha destacat el lideratge i la transformació que ha experimentat la professió en els darrers anys i la seva contribució per avançar cap a una atenció més humana i centrada en la persona.
La jornada, titulada “Infermeres que lideren: atenció centrada en la persona i resultats que transformen” ha reunit més d’una vuitantena de professionals de la infermeria i representants d’institucions sanitàries i acadèmiques del territori. La benvinguda ha anat a càrrec d’Assumpta Prat Santamaria, directora Infermera d’Althaia, que ha destacat l’important rol de les infermeres en el sistema de salut i l’evolució de la professió, així com els projectes que s’han posat en marxa a la institució en els últims anys, amb un paper cada vegada més rellevant en la generació de coneixement científic.
La jornada ha acollit la quarta edició del concurs ‘TalkINF’, una iniciativa que permet a les infermeres compartir experiències, coneixements i reflexions en format de xerrades breus i dinàmiques. En aquesta ocasió s’hi ha presentat 11 experiències de diferents àmbits, com la primària, l’atenció al pacient fràgil, la robòtica, la salut mental o l’atenció a domicili, de les quals el públic assistent n’ha escollit les millors. La guanyadora ha estat Lidia Mallofré Cordero, infermera d’atenció intermèdia i sociosanitària de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa (Sant Andreu Salut), que ha parlat de l’acompanyament al final de vida. També ha estat premiada Esther Gonzalez Perez, infermera del CAP Sagrada Família de Manresa (ICS Catalunya Central), que ha parlat del seu dia a dia i de la relació amb els pacients.
Creixement personal
L’acte també ha inclòs una ponència inspiradora de Laura Raulet, fundadora de Learn and Grow i especialista en coaching i desenvolupament professional, que ha compartit reflexions sobre el creixement personal i professional en l’àmbit de la infermeria.
El programa d’activitats vinculades al Dia Internacional de la Infermera continuarà aquest dissabte amb una caminada per la llera del riu Llobregat, amb sortida des de l’aparcament de l’Ametlla de Merola, organitzada per la delegació al Bages del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). A més, el 30 de maig tindrà lloc la segona edició del torneig de pàdel d’infermeres.
La commemoració del Dia Internacional de la Infermera a Manresa és fruit de la col·laboració entre la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Althaia, la delegació del Bages del COIB, l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UManresa – FUB). Enguany, l’organització de la celebració ha anat a càrrec de la Fundació Althaia.
