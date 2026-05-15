El Patronat de FUBalmes valida la candidatura de Marta Otero a rectora de la UVic-UCC
El procés per substituir Josep Eladi Baños culminarà el 27 de maig en un claustr extraordinari
El Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) va validar aquest dijous la candidatura de la doctora Marta Otero i Viñas a rectora de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, de la qual forma part UManresa. La fundació fa un pas més així en el procés per substituir l'actual rector, Josep Eladi Baños, que va assumir el càrrec el 2018. El pròxim, i darrer, serà la validació del nomenament en un claustre extraordinari que tindrà lloc el pròxim 27 de maig a l’Aula Magna de la UVic-UCC.
El nom d'Otero el va proposar la comissió executiva de la mareixa FUBalmes. Nascuda a Campdevànol el 1975, és la directora de l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC. Doctora en bioquímica i biologia molecular, ha estat des de sempre vinculada a aquesta universitat, essent docent, però també exercint càrrecs de gestió. Coordina un grup de recerca sobre reparació i regeneració de teixits danyats i és membre del comitè d’ètica. Fins fa poc coordinava el programa de doctorat de medicina i ciències biomèdiques. Abans de la constitució de la UVic-UCC va ser vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement.
Des de la constitució de la UVic-UCC, el 2014, la universitat ha tingut dos rectors: Jordi Montaña (2010-2018) i Josep Eladi Baños (2018-2026). Marta Otero n'agafarà al relleu el juny vinent, coincidint amb el canvi de curs acadèmic. Anteriorment, quan era Universitat de Vic, van assumir el càrrec de rector Ricard Torrents (1997-2002), David Serrat (2002-2006) i Assumpta Fargas (2006-2010).
