Primeres passes endavant per millorar la situació de la residència Font dels Capellans de Manresa
Aquest dijous s'ha celebrat una trobada entre familiars i administracions per començar a posar fil a l'agulla en les mancances de l'equipament i de l'atenció que ofereix als avis residents
Les queixes dels familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa comencen a tenir alguna resposta concreta per part de la responsable de l'equipament públic, la Generalitat de Catalunya. En una reunió celebrada aquest dijous amb Aida Montoya, coordinadora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, es van posar damunt la taula algunes millores al centre de les moltes que fa temps que reclamen els familiars.
A la trobada també hi havia Mariona Homs, regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans; Joan Ramon Massana, portaveu dels familiars; altres famílies de residents, i Josep Ramon Mora, de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran, entitat que els fa costat.
Va servir de retorn de la primera reunió que es va celebrar el febrer passat per fer arribar a la Generalitat el malestar de les famílies. Pel que fa a les millores que reclamen a l'equipament, se'ls va informar que ja hi ha pressupost per arreglar la porta d'entrada, que actualment és un perill i que es canviarà per una d'automàtica. Quant als degoters en diversos punts de la residència, segons l'informe tècnic que s'ha fet, la Generalitat els atribueix a la manca de manteniment de l'equipament per part de la cooperativa Suara, que en té la concessió i que, per tant, és qui ho hauria de resoldre i a qui demanarà que ho faci.
Quant a les mancances pel que fa a l'atenció als avis, que són moltes, de moment, s'ha contractat més personal per desdoblar l'espai on fins ara estaven massificats quan estan junts i també s'ha contractat una infermera i un metge, dos professionals que ja hi havia i que van plegar.
Es van instar a fer seguiment de tot plegat amb la convocatòria d'una reunió el pròxim 5 de juny on participaran tots els actors implicats.
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa