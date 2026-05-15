Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages

Un jove s'hauria tallat amb una ampolla de vidre i, en conseqüència, va deixar un rastre de sang al llarg del recorregut que va fer per ser atès

Imatges del rastre de sang al Pont Nou de Manresa

Imatges del rastre de sang al Pont Nou de Manresa / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Manresa s'ha despertat aquest divendres amb un rastre de gotes de sang que van des del Pont Nou fins al CAP Bages. Tot i la vistositat de l'escena, fonts de la Guàrdia Urbana l'atribueixen a un petit incident que va tenir lloc de matinada, quan un noi es va tallar amb una ampolla de vidre. En fer-se la ferida, el jove s'hauria dirigit fins al carrer Numància i després fins al CAP Bages, un trajecte de més d'un quilòmetre que s'ha pogut traçar pel rastre de sang. Un cop al centre, va rebre l'atenció sanitària que requeria.

Agents de la Guàrdia Urbana van rebre l'avís pels volts de les 3.30 h d'aquesta matinada, quan el jove ja s'havia tallat. En arribar al Pont Nou es van trobar amb una taca de sang i unes quantes ampolles de vidre de beguda alcohòlica, algunes d'elles trencades. Des d'allà, van seguir el rastre i van poder esbrinar el recorregut que havia fet el ferit. Arran de l'incident no s'ha presentat cap denúncia.

A pocs metres del punt on van trobar la taca de sang, allà on s'hauria tallat el jove, també van identificar una motocicleta al capdavall del pont, en aigües del riu Cardener. Com ha pogut saber aquest diari, els agents faran les comprovacions pertinents per saber qui n'és el propietari, però a hores d'ara descarten que la troballa estigui relacionada amb l'incident del noi que s'ha tallat.

Notícies relacionades

La moto trobada en aigües del riu Cardener, a tocar del Pont Nou

La moto trobada en aigües del riu Cardener, a tocar del Pont Nou / Arxiu Particular

De bon matí, l'Ajuntament de Manresa ha avisat als serveis de neteja per retirar el rastre de sang.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
  2. Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
  3. La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
  4. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  5. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  6. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  7. Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
  8. «Fins i tot em feien tallar el NO-DO si hi sortien banyadors»

Apareix de matinada un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages

Apareix de matinada un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages

Detenen els tres responsables d'un basar de Castellbò i Montferrer per tràfic il·legal de mà d'obra

Detenen els tres responsables d'un basar de Castellbò i Montferrer per tràfic il·legal de mà d'obra

Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials davant un divendres en què també s’espera una baixada de les temperatures

Catalunya activa avisos per fortes ratxes de vent i pluges torrencials davant un divendres en què també s’espera una baixada de les temperatures

Mascotes abans que nens: el negoci que ja mou 5.770 milions a Espanya

Mascotes abans que nens: el negoci que ja mou 5.770 milions a Espanya

Una tecnologia per tractar el Parkinson elimina el dolor a l’Inma, pacient de Can Ruti amb la «malaltia del suïcidi»: «Ha sigut un canvi descomunal»

Una tecnologia per tractar el Parkinson elimina el dolor a l’Inma, pacient de Can Ruti amb la «malaltia del suïcidi»: «Ha sigut un canvi descomunal»

Sant Fruitós passa la gestió de les piscines a Aigües de Manresa

Sant Fruitós passa la gestió de les piscines a Aigües de Manresa

Educació diu que els docents no reclamen "exclusivament" més sou i insisteix en la millora de les "condicions laborals"

Educació diu que els docents no reclamen "exclusivament" més sou i insisteix en la millora de les "condicions laborals"

El Banc d’Espanya augura efectes "duradors" de la guerra en els preus

El Banc d’Espanya augura efectes "duradors" de la guerra en els preus
Tracking Pixel Contents