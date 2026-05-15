Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
Un jove s'hauria tallat amb una ampolla de vidre i, en conseqüència, va deixar un rastre de sang al llarg del recorregut que va fer per ser atès
Manresa s'ha despertat aquest divendres amb un rastre de gotes de sang que van des del Pont Nou fins al CAP Bages. Tot i la vistositat de l'escena, fonts de la Guàrdia Urbana l'atribueixen a un petit incident que va tenir lloc de matinada, quan un noi es va tallar amb una ampolla de vidre. En fer-se la ferida, el jove s'hauria dirigit fins al carrer Numància i després fins al CAP Bages, un trajecte de més d'un quilòmetre que s'ha pogut traçar pel rastre de sang. Un cop al centre, va rebre l'atenció sanitària que requeria.
Agents de la Guàrdia Urbana van rebre l'avís pels volts de les 3.30 h d'aquesta matinada, quan el jove ja s'havia tallat. En arribar al Pont Nou es van trobar amb una taca de sang i unes quantes ampolles de vidre de beguda alcohòlica, algunes d'elles trencades. Des d'allà, van seguir el rastre i van poder esbrinar el recorregut que havia fet el ferit. Arran de l'incident no s'ha presentat cap denúncia.
A pocs metres del punt on van trobar la taca de sang, allà on s'hauria tallat el jove, també van identificar una motocicleta al capdavall del pont, en aigües del riu Cardener. Com ha pogut saber aquest diari, els agents faran les comprovacions pertinents per saber qui n'és el propietari, però a hores d'ara descarten que la troballa estigui relacionada amb l'incident del noi que s'ha tallat.
De bon matí, l'Ajuntament de Manresa ha avisat als serveis de neteja per retirar el rastre de sang.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- «Fins i tot em feien tallar el NO-DO si hi sortien banyadors»