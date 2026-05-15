El treball de l’escola Ítaca de Manresa sobre l’amistat i la guerra té premi
Alumnes d’entre 6 i 9 anys han donat vida a una docuficció, guardonada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), sobre infants que es troben en una situació que els canvia la vida per sempre
L’escola Ítaca de Manresa ha estat guardonada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) amb un dels premis eduCAC, adreçats a l’alumnat i al professorat dels centres educatius de Catalunya, i que tenen com a objectiu fomentar l’educació en comunicació audiovisual. A l’edició d’enguany, la 23a, s’hi han presentat 64 treballs, pertanyents a 45 centres educatius.
Concretament, l’escola Ítaca ha obtingut el segon premi de la categoria A Centres educatius Segon cicle d’educació infantil i educació primària, amb el treball «Amistat en resistència».
El jurat reconeix aquesta docuficció que reflexiona sobre els efectes de la guerra en els infants, i que s’aborda a partir de la inquietud de l’alumnat. Destaca la qualitat de la ficció, l’ús adequat i diversificat de recursos en totes les fases del projecte i el treball profund dut a terme, tant sobre el tema plantejat com sobre el procés de construcció d’un guió. Es valora igualment com s’utilitza l’alfabetització mediàtica per transformar una preocupació sobre un tema difícil de tractar en una experiència positiva per treballar valors i difondre’ls.
El lliurament dels guardons ha tingut lloc al Teatre Conservatori de Manresa. L’acte ha comptat amb les intervencions del president del CAC, Xevi Xirgo, de la vicepresidenta i responsable de l’àmbit educatiu, Laura Pinyol, i de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, qui ha obert la sessió. També hi ha assistit el conseller del CAC Miquel Miralles. L’esdeveniment ha estat presentat per l’il·lusionista Pere Rafart.
«Amistat en resistència» ha estat realitzat per una classe de la comunitat de mitjans, formada per alumnes d’entre 6 i 9 anys. És una reflexió sobre la guerra i la pau, a través de la història de dos infants de Manresa que tenen una vida normal fins que es troben en una situació que els canvia la vida per sempre.
Segons fonts del centre, la idea de fer aquesta pel·lícula va néixer després d’una visita al Museu d’Història de Catalunya, on els infants van quedar impressionats en entrar a la reproducció d’un refugi antiaeri.
La setmana següent, en van parlar a l’aula i d’aquesta conversa en van sortir preguntes com «per què hi ha guerra?» i, sobretot, «què els passa als infants quan hi ha una guerra?». Els alumnes van demostrar tenir coneixements i interès per l’actualitat. Sobretot pel que està succeint a Palestina, ja que alguns d’ells ho havien vist a les notícies o havien assistit a algun acte de suport al poble palestí. Els dies següents en van continuar parlant i finalment van acordar informar-se i fer un film sobre la guerra.
Tots els passos del procés
Amb aquest projecte els infants han dut a terme tots els passos del procés de realització d’una pel·lícula. Han creat els personatges, han redactat el guió, han assajat i han gravat les escenes tant davant com darrere de la càmera.
A més a més, el projecte s’ha completat amb altres activitats que els han servit per informar-se sobre el tema, com una visita al refugi antiaeri de la Renaixença, una sortida per observar i analitzar el mural de la Lily Brick en memòria de les víctimes de l’Holocaust i localitzar alguns Stolpersteine de la ciutat per prendre consciència de la importància de la memòria històrica.
També han rebut la visita de persones de països com Síria i Colòmbia, i han pogut conèixer com és viure en un país en guerra, així com el fet d’haver-ne de marxar.
En aquest context global de polaritat, militarització i guerra, els nens i les nenes de l’aula 6 de la comunitat de mitjans de l’escola Ítaca volen transmetre un missatge d’esperança que, esperen, s’escolti arreu.
El president del CAC, Xevi Xirgo, ha destacat l’elecció de Manresa per acollir l’acte de lliurament dels premis per la voluntat del CAC de dur la seva activitat arreu del país i pel fet que la ciutat té un bon teixit de comunicació, amb premsa, ràdio i televisió de proximitat consolidades. Per la seva banda, Laura Pinyol ha assenyalat que «els treballs de centres que es presenten per primera vegada als Premis és un bon indicador per a la voluntat de fer extensiu el programa eduCAC a cada vegada més punts del país.
