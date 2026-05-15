Una xerrada sobre menopausa, acte central a Manresa del Dia de la Salut de les Dones
S’han programat diverses activitats per visibilitzar la salut femenina en totes les seves etapes
Regió7
L’Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona han organitzat diverses activitats en el marc del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig. La campanya, que s’estendrà del 26 de maig al 2 de juny, inclou diverses propostes, entre les quals una xerrada central sobre menopausa i alimentació, que anirà a càrrec de la Fundació Alícia.
L’objectiu de la iniciativa és empoderar les dones i visibilitzar les diferents dimensions de la salut al llarg del seu cicle vital. És per això que s’han previst diverses accions de formació, benestar emocional i moviment.
L'activitat més destacada de la campanya serà la xerrada ‘Menopausa i alimentació: mites, evidències i benestar’, que clourà el programa el dimarts 2 de juny a les 6 de la tarda l’auditori de la Plana de l’Om.
La sessió, organitzada pel Consell Municipal de la Dona, anirà a càrrec de la Fundació Alícia, Alimentació i Ciència, centre de referència internacional, que aportarà una mirada científica sobre el paper de la nutrició en aquesta etapa.
Per assistir-hi cal inscriure’s abans de l’1 de juny a doc.google. L’activitat disposarà de servei de canguratge per a infants majors de 3 anys, amb sol·licitud prèvia fins al 29 de maig.
El programa també posarà el focus en la salut de les més joves, amb una xerrada el 26 de maig titulada ‘Menstruar sense dolor. Acompanyar la salut femenina de la teva filla’, que anirà a càrrec de Gavina Freixa Rius, i es farà a l'Oficina Jove del Bages, al carrer Sant Blai, 16 a partir de les 6 de la tarda. Aquesta sessió busca oferir eines a les famílies per acompanyar els processos hormonals i menstruals de forma saludable.
Les inscripcions estan obertes fins al 25 de maig via WhatsApp (616 351 534) i s'ofereix servei de canguratge per a infants majors de 3 anys, amb sol·licitud prèvia fins al 22 de maig.
Un programa divers per al benestar integral
A més de les xerrades, la programació inclou espais de cura col·lectiva i moviment com ara les 'Caminades de benestar emocional' amb recorreguts de 6 quilòmetres, que es faran els dies 27 de maig i 3 i 10 de juny. El punt de sortida serà la plaça Major a 2/4 de 9 del matí. També cal inscripció prèvia.
Els dies 27 de maig i 3 i 10 de juny, es durà a terme el taller d’artteràpia ‘L’art d’habitar-te’, que es farà al local de l’Associació Contra el Càncer, a la Muralla de Sant Francesc. Per assistir-hi, cal apuntar-se a partir del 25 de maig. El taller disposa de servei de canguratge per a infants majors de 3 anys, que cal demanar abans del 22 de maig en el moment de fer la inscripció.
