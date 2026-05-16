El Casino de Manresa mostra tot el cap de setmana una trentena de bonsais
L'exposició es complementarà aquest diumenge amb la fira del bonsai al pati del Casino
Una trentena de bonsais s’exposen aquest cap de setmana al Casino de Manresa, activitat que aquest diumenge es complementarà amb la fira del bonsai. Entre les 10 del matí i les 2 del migdia hi haurà parades al pati de l'equipament on es podran comprar bonsais i complements relacionats amb aquests petits però grans arbres.
La mostra es pot veure a l’Espai 7 del Casino, i forma part de la 36a Exposició Bonsai Natura. L’organització és de Bonsai Natura amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya.
També es pot veure una mostra de Kusamonos, que són les plantes d’acompanyament. En aquest cas es tracta d’una iniciativa que compta amb la participació del Bonsai Clos de Cerdanyola.
Així mateix, el Consolat General del Japó de Barcelona ha cedit una col·lecció de joguines típiques del país que es poden contemplar a la mateixa mostra.
Tant com la fira s’han complementat amb xerrades per difondre el coneixement d’aquesta tradició oriental. Aquest dissabte un dels responsables de Bonsai Natura i ànima de la mostra, Joan Cuervas, ha parlat de com tenir cura d’un bonsai. Aquest diumenge a 2/4 de 12, hi haurà una xerrada titulada ‘Kusamono, més enllà del bonsai’, que se centrarà en les esmentades plantes que acompanyen els arbres.
L’edició d’enguany de l’exposició o la fira compta amb la col·laboració d'entitats com Mistral Bonsai, Montepio, el Consolat General del Japó a Barcelona i Kusamono Leyado, que consoliden Manresa com un referent en la divulgació d'aquesta disciplina.
