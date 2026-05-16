Cauen fragments del balcó d’un edifici a la plaça Major de Manresa
Els Bombers hi han treballat amb una autoescala
Els Bombers van actuar aquest divendres al vespre en un sanejament de façana a la plaça Major de Manresa. Segons l'avís, havien caigut fragment d'un balcó d'un edifici antic al carrer.
L’avís s’ha rebut a les 20.03 hores a la plaça Major, a l'altura del número 12, on diversos trossos d’una balconada s’han desprès de la façana i han caigut a la via pública.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat una autoescala i una dotació dels Bombers, que han fet tasques de sanejament d’una cornisa del balcó del primer pis per evitar nous despreniments.
També s’ha informat l’Ajuntament de la incidència perquè pugui valorar l’estat de l’immoble i adoptar les mesures pertinents.
