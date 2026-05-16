La Fàbrica Nova de Manresa com mai s'ha fotografiat
Joaquim Vert i la seva filla Montse afegeixen una nova imatge al seu catàleg de visions impossibles per a l’ull humà de 180 graus
El veterà fotògraf manresà Joaquim Vert i la seva filla Montse han afegit una nova imatge per al seu catàleg de visions impossibles per a l’ull humà de 180 graus. En aquest cas el punt triat ha estat la Fàbrica Nova de Manresa, que es roba en ple procés de rehabilitació i transformació.
La imatge mostra la Fàbrica Nova de punta a punta, amb la torre més pròxima a la carretera del Pont de Vilomara per una banda i, per l'altra, la torre pròxima a les piscines municipals.
Ha estat elaborada a còpia d'acoblar digitalment tres fotografies horitzontals realitzades des de l'Avinguda Bertran i Serra i la Via Sant Ignasi.
Una altra mirada
Joaquim Vert i Bonvehí i Montserrat Vert i Bover són pare i filla, segona i tercera generació de Fotografia Vert, fundada a Manresa l´any 1932 per Joan Vert i Vila al carrer Gingoler. Des del 1986 tenen botiga al carrer Sobrerroca, 19.
Una de les seves especialitats són les panoràmiques, majoritàriament en 180 graus, d'un centenar d'indrets de la capital del Bages: des de la pista del Nou Congost, passant per la rotonda de l'Abat Oliva i la Font del Gat, o el Convent de Santa Clara. Postals -algunes d'elles publicades els darrers anys en aquest diari- que aporten «una altra mirada sobre la ciutat», explica Joaquim Vert.
Pel que fa a l'operació de la Fàbrica Nova, aquest juny és previst que finalitzin els treballs de rehabilitació de façanes i cobertes, pas previ imprescindible per entrar i començar l’actuació a l’interior de la nau industrial. Amb aquest objectiu, s’ha posat ja en marxa la primera ronda del concurs de projectes per definir els espais interiors. La Junta de Govern de l’Ajuntament de Manresa ha escollit vuit equips d’arquitectes perquè presentin les seves propostes.
