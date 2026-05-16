Manresa convida a firar-se
A la Fira de l'Acensió hi ha parades que venen de Jaen i altres de més a prop com Vilafranca o Moià
Aquest cap de setmana Manresa convida a firar-se tothom. Celebra la Fira de l’Ascensió amb els comerços oberts, parades al centre de la ciutat, activitats per a tots els públics i atraccions al llarg de tot el Passeig. Les grans atraccions són als Trullols. Aquest dissabte al matí el centre ja ha atret molts visitants, i la previsió és que s'animi encara més durant la tada i, sobretot, aquest diumenge
Algunes de les parades venen de lluny. És el cas de Plantalar, que ofereix herbes medicinals i cosmètica natural. Són de Jaén, i cada setmana envien expedicions a Catalunya per assistir a fires amb els seus productes. Són més de 8 hores de trajecte. «La gent s’interessa cada cop més per aquests productes perquè busca el que és natural de tota la vida», comenta el Manuel. Explica que hi ha qui ja sap el que vol, i hi ha qui s’ha d’aconsellar en funció de les seves necessitats. Tot està endreçat en funció del remei que es busqui: per la hipertensió, la diabetis, per aprimar-se o per tenir cura de la pell. Un dels seus productes estrella, segons diu, és el que anomenen arrel del traïdor, una arrel macerada durant quatre anys amb oli d’oliva i altres productes per reduir inflamacions.
Parades a tot el Passeig
Com és costum, les parades es distribueixen al llarg de tot el passeig de Pere III. Al tram entre plaça Espanya i plaça Onze de Setembre, les pròpies de firaires. Al segon tram, atraccions recreatives. I al primer, artesans, ja siguin de productes d’alimentació, com de roba, bijuteria o cosmètics.
Entre els d’alimentació no falten els embotits, les coques o els formatges com el Montbrú de Moià. Són habituals a les fires d’arreu del país i també a la de Manresa. «És un altre estil de venda», comenta Dídac Ortíz Pedrals, qui es fa càrrec de la parada. Té lateoria que en una botiga es despatxa perquè la gent ja acostuma a saber què vol, i, en canvi, en una fira es parla amb la gent. «Dones explicacions del producte: com està fet, quan tens ha madurat, les seves característiques...». En aquest cas el producte estrella és el formatge de sarró de llet de cabra i també el Gruyère 1655, un producte que Montbrú importa i distribueix en exclusiva a tot l’estat. Es tracta d’una peça rodona que pot fer 35 quilos. Ortíz també explica que Manresa és una ciutat especial perquè la gent sol sortir més tard que a altres llocs.
Parades d’olives tampoc en falten a la Fira de l’Ascensió. Com la d’Olives Baraka, de Vilafranca del Penedès. L’Ari és qui convida tothom a tastar-ne. N’hi ha d’amargants, aromàtiques, de trencades, farcides, sense farcir o les anomenades ‘llepadits’. Així fins a una quinzena de varietats. "No en trobaràs de més bones", diu assumint amb convicció el paper de firaire. «No busquem vendre per vendre, sinó que agradin i que la gent torni».
Activitats fins diumenge
Les parades es complementen amb altres activitats. Aquest dissabte al migdia, per exemple, hi ha hagut l’actuació de Màgic Pol a la plaça Neus Català, que ha fet aturar-se tothom qui passava.
Durant tot el dia hi haurà mostra d’activitats extraescolars i, a la tarda, sardanes a Sant Domènec, mentre que els tabalers de Xàldiga recorreran la fira. A la plaça de les Oques es pot trobar, també, una modesta exposició i venda de cotxes.
La fira continuarà diumenge. Al matí hi haurà cercavila de gegants i una exhibició de ball al pati del Kursaal. A Sant Domènec, a les 11, se celebrarà la IV Roda d’Esbarts Catalana.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública
- Un ferit greu evacuat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès