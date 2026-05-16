La popular presentadora Ariadna Oltra posa, a Manresa, Regió7 com exemple de periodisme de proximitat
La periodista va presentar a l'Abacus el seu llibre "Una casa sense diaris" que reflexiona sobre les formes d'informar-se
Regió7
La llibreria Abacus de Manresa va acollir la presentació del llibre «Una casa sense diaris», de la popular periodista i presentadora de televisió Ariadna Oltra. El llibre és una reflexió sobre com ha canviat la forma d’informar-se i en l’acte, conduït per la també periodista Anna Vilajosana, hi va haver temps perquè Oltra tingués a les mans un exemplar en paper de Regió7 i posés la capçalera com exemple de periodisme de proximitat, també en format digital.
El llibre explica anècdotes i vivències personals de quan a les cases hi havia diaris i com ha canviat el com i on ens informem. Hi ha un capítol que fa referència a Regió7. Quan estava de vacances a Salou amb una amiga de Manresa i anava al quiosc del poble a buscar el diari per al pare de la seva amiga perquè era l'única manera de saber què passava a casa seva mentre era fora.
Durant l’acte, l'Anna Vilajosana li van portar un exemplar del dia del diari Regió7 que va servir per posar en valor el periodisme de proximitat.
Un altre estadi de la comunicació
"Una casa sense diaris", a banda de ser un retrat molt costumista de les cases i dels usos que han tingut històricament els diaris més enllà de la lectura -servir de paperina per a les castanyes, posar-los a terra després de fregar i fer-los servir per encendre el foc a terra- també és una reflexió de com està evolucionant la manera d’informar-se.
Oltra defensa que llegir un diari i escoltar un informatiu de ràdio o de televisió tenia un principi i un final. Amb les xarxes socials, l'evolució informativa que vivim genera una allau contínua de notícies, com una aixeta que no para de rajar.
Això fa que calgui més que mai saber on hi ha una bona font per informar-se. Oltra va explicar que ella mateixa va estar un temps enganxada a TikTok i va reflexionar sobre la dependència que crea. Va defensar que el periodisme d'avui no pot ser gratuït i va afirmar que estem en un període de transició, que la voràgine informativa i l'arribada d'informació per multitud de canals arribarà a un punt de saturació que portarà a un altre estadi de la comunicació.
