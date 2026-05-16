Veïns afectats per canvis de mobilitat a la Carretera de Santpedor de Manresa: "Ens assabentem un cop ja estan decidits o aplicats"
L'entitat presidida per Sebastià Suet afirma que "hem rebut diferents queixes i consultes de persones afectades"
L’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa ha expressat "la preocupació que ens han traslladat diversos veïns i veïnes arran dels canvis de mobilitat aplicats recentment a la carretera de Santpedor, especialment en el tram més proper a l’Agulla".
L'entitat, presidida per Sebastià Suet, explica que "hem rebut diferents queixes i consultes de persones afectades per la nova configuració viària, motiu pel qual hem convocat una reunió amb els veïns per escoltar les seves inquietuds i valorar conjuntament la situació".
En un comunicat, afirma que "som conscients que els tècnics municipals estan treballant en aquest tema i entenem que darrere d’aquestes actuacions hi ha la voluntat de millorar la mobilitat i adaptar-la als nous reptes de ciutat. En cap cas volem entrar en confrontacions ni qüestionar la feina tècnica que s’està fent".
Ara bé, el que sí que volen demanar és que a les associacions de veïns "se'ns tingui en compte abans de prendre decisions que afecten directament el dia a dia dels barris i dels seus habitants. Malauradament, tenim la sensació que aquesta no és la primera vegada que passen situacions d’aquest tipus, en què els veïns ens assabentem dels canvis un cop ja estan decidits o aplicats".
Escoltar les entitats veïnals ajuda
Pensen que escoltar les entitats veïnals pot ajudar a detectar problemes, aportar idees i trobar solucions més equilibrades i consensuades. "Estem convençuts que, amb diàleg i voluntat d’escoltar es podran trobar alternatives o ajustos que beneficiïn el conjunt de la ciutat sense perjudicar els veïns de la zona".
Per això, l’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor demana a l’Ajuntament que mantingui una comunicació més directa amb les entitats del territori i que "compti amb la nostra veu en les decisions que afecten el barri".
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública
- Un ferit greu evacuat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès
- La carretera de Santpedor tindrà un sentit únic d'entrada a Manresa en el tram més proper a l'Agulla