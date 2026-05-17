Vaga de professors, Parc de Bombers, Pla de Barris de Manresa, Canes 2026, Alex Tous, Hantavirus
Compte enrere a les eleccions municipals amb més incògnites obertes a Manresa

La candidatura d’Aliança Catalana a Manresa, el pacte entre Junts i Avenç Nacionalista, la possible reedició de l’acord de govern d’ERC, PSC i Impulsem, el paper de la CUP i l’efecte PP i Vox a nivell estatal sumen incerteses als comicis

Una votant a les eleccions municipals del 2023 exercint el seu dret a Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Francesc Galindo

Manresa

El 23 de maig del 2027 se celebraran eleccions municipals que, a un any vista, a Manresa plantegen un escenari especialment ple d’incògnites.

La candidatura d’Aliança Catalana a un feu cobejat com és la capital del Bages, el pacte entre Junts i Avenç Nacionalista, la possible reedició de l’acord de govern d’ERC, PSC i Impulsem, el paper de la CUP i l’efecte Vox a nivell estatal sumen incerteses als comicis.

Per començar, el tripartit que ha governat la ciutat durant els darrers 4 anys, format per Esquerra, PSC i Impulsem seria lògic que es reedités si pot tornar a confegir una majoria suficient per governar la ciutat i així donar continuïtat a la tasca conjunta al front de l’Ajuntament que es porta a terme des del 2023. Una xifra enorme de projectes en marxa que estan sent ideats i liderats per l’alcalde i els regidors del govern.

Comandar una institució implica, indestriablement, obrir uns fronts i no uns altres i anar fent via per materialitzar cada un dels projectes en marxa o pels quals s’està cercant finançament o es troba en fase de disseny.

Els ajuntaments no comencen de zero cada 4 anys. Si hi ha un canvi de color polític s’introduiran modificacions significatives i s’optarà per tancar algunes vies i obrir-ne unes altres. Però si es mantenen les mateixes escuderies toca continuar fent el que es feia passat el parèntesi de les eleccions.

Esquerra, PSC i Impulsem aspiren a que es vegi reconeguda tota la seva tasca de govern i la fomació de Joan Vila s’ha negat a arribar a un pacte preelectoral amb Junts i Avenç i deixa obertes les portes a tots els acord postelectorals que siguin factibles.

Més enllà dels eixos

Més enllà del plantejament dels eixos ERC-PSC i Junts-Avenç amb Impulsem podent decantar la balança cap a una o altra banda cal ser conscients que l’aritmètica política acostuma a ser aquella que suma una majoria.

La presentació de candidatura per part d’Aliança Catalana està desquadrant els números. La formació política guanya presència i notorietat a Catalunya dia a dia liderada per Sílvia Orriols amb el seu discurs d’oposició radical a l’Islam i de nacionalisme identitari.

Els creients en les solucions simples poden omplir de vots el cabàs de l’extremadreta. Tampoc es pot obviar l’efecte que pugui tenir el desgast general del PSOE a nivell estatal i l’afiançament com alternativa de formacions com PP i Vox, aquesta darrera ja va aconseguir un regidor als darrers comicis municipals a la capital del Bages sense fer campanya.

Pel que fa al PP, en els darrers comicis fa estar a punt d’arribar al 5% de sufragis que li haurien permès obtenir un regidor. Pel que fa a Vox, si el 2023 hagués obtingut menys d’un centenar de vots més no hauria aconseguit un sinó dos representants al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa.

A això cal sumar que el Front Nacional ha anunciat que es presentarà a les eleccions municipals del maig del 2027 a Manresa sí o sí. Aquest és el missatge que ha volgut fer públic la formació, que assegura tenir «els drets electorals, la militància i la capacitat».

En tot aquest trencaclosques hi ha una formació que també té un paper a jugar, la CUP.

Amb una llarga experiència de representació política a l’Ajuntament de Manresa no perilla que formi aliances amb cap formació d’ideologia conservadora. Al contrari, tindria coses a dir per fer possible un govern bastit per evitar-ho.

Però més enllà de totes aquestes possibilitats seran els ciutadans qui jutgi amb els seus vots qui els mereix o no la seva confiança.

