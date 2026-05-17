La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols

La instal·lació no tenia tota la documentació necessària

L'atracció amb el precinte de la Guàrdia urbana de Manresa / Serafí Sanllehí

Jordi Morros

Manresa

La Guàrdia Urbana de Manresa ha precintat una de les atraccions de fira instal·lades al sector dels Trullols amb motiu de la Fira de l'Ascensió.

La instal·lació no tenia tota la documentació necessària, segons ha pogut saber Regió7, amb la qual cosa es va optar per clausurar l'atracció. Agents de la Urbana van col·locar cintes als punts d'entrada i sortida de l'atracció. No s'ha registrat cap incidència.

Aquest cap de setmana Manresa viu la Fira de l'Ascensió. Com els darrers anys i igual que la fira de Sant Andreu, al centre de la ciutat hi ha les parades d'artesans, firaires i atraccions reduïdes. Als Trullols és on s'instal·len les atraccions grans.

Aquesta en qüestió és l'anomenada Xenon Speed. Es tracta d'una mena de pèndol gegant que gira sobre si mateix. És una de les atraccions que genera més interès per la seva espectacularitat i grandària.

