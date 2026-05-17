L’esplai Minuatx de Manresa organitza una festa per celebrar els 35 anys de l’entitat

Actuarà el Grup Sardanista Dintre el Bosc, els Bastoners Sant Jordi de l’Agrupació Cultural del Bages i hi haurà jocs i pica-pica

Imatge d'arxiu d'una activitat de l'Esplai Minuatx / Arxiu particular

L’equip de monitors i monitores de l’esplai Minuatx de Manresa ha organitzat, amb la participació dels infants i adolescents de l’esplai, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i Bastoners Sant Jordi de l’Agrupació Cultural del Bages, la festa d’aniversari dels més de 35 anys de l’entitat. L’acte, que tindrà lloc el dissabte 23 de maig de 10:15h a 13:15h, comptarà amb el suport de la regidoria de Joventut.

Es durà a terme al parc de davant del local de l’esplai, al passatge dels Dipòsits Vells, just a sobre del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa.

L’esdeveniment recordarà la importància de l’educació en el lleure, d’haver assolit aquest aniversari i de la cultura popular catalana. Aquest curs, a part de l’eix d’animació sobre la Ciutat dels Dracs i les Dragones, que presentaran els infants i adolescents del Minuatx al final de la festa, ha tingut com a fil conductor la cultura popular. És per això, que hi haurà una presentació sorpresa que hi està relacionada. També hi haurà un anunci important, han assegurat des de l'entitat.

Obert a tothom

Per tot plegat, també serà una jornada amb presència de la cultura pròpia del país, amb ball de bastons i sardanes.

L’acte és obert a tothom, tant persones vinculades a l’esplai durant les diferents èpoques, com la resta de ciutadans de la ciutat. A més, es podrà participar, tant si ets infant com adult, d’un joc

de lleure clàssic dels esplais. També hi haurà pica-pica ofert pel Minuatx.

